Ispovijest čovjeka koji je prvi otrovan u Hrvatskoj: "Smršao sam 20 kg“

RIJEKA - Stanko Laković, 41-godišnjak koji se u maju otrovao pićem u jednom riječkom restoranu, za RTL je govorio o posljedicama trovanja i komentarisao rad nadležnih institucija.

Žalio se da je smršao 20 kilograma i da stalno mora da ide u bolnicu da ga uspavaju i ispumpaju mu stomak.

Tvrdi da ga je iz restorana odvezla hitna pomoć i da je njegova supruga potom pokušala da sazna šta je popio.

„Čim me je hitna pomoć odvezla, žena je ušla u restoran da traži flašu koju sam popio da je damo na analizu, odnesemo u bolnicu itd. U restoranu nisu htjeli. Dali su ženi flašu da slika ali su izvadili drugu iz frižidera“, rekao je on, prenosi RTL.

Sat i po kasnije, ljekari su u zvaničnoj dokumentaciji naveli da je popio nagrizajuću hemikaliju. Supruga je iste večeri pozvala policiju iz KBC-a u Rijeci.

„U 22.12 i razgovarali 3 minuta i 29 sekundi sa policijom. Supruga je tražila da neko izađe, ode u restoran da uzme dokaze, jednostavno su rekli da nemaju šta da izađu dok hitna pomoć ne pozove. Hitna pomoć to nije uradila, policija nije izašla, dokazi su naravno nestali“, prisjeća se on, prenosi Index.hr.

U policiji su za RTL rekli da su za događaj saznali sa zakašnjenjem, što im je „otežalo efektivno sprovođenje prvih mjera“. Međutim, Stanko tvrdi da to nije tačno. Pored supruginog poziva iz bolnice, tvrdi da je i njegova majka prvi mejl, od ukupno četiri, poslala policiji.

„Poslala je 21.5. prvi mejl i tako dalje, 28.6., 11.7., 18.7., 31.7. dobila je pismeni odgovor. S obzirom da je vaš sin Stanko Laković punoljetan, a vi niste zakonski zastupnik niti imate punomoćje da zastupate svog sina. Ako se obrati našem ministarstvu biće mu poslat pismeni odgovor. Realno u bolnici sam ne znam da li ću preživjeti, a oni odgovaraju da nema smisla slati mejlove u moje ime“, istakao je on.

„Zašto hitne službe nisu pozvale policiju kada su saznale da je u pitanju korozivno sredstvo? Zašto niko nije izašao kada je žena pozvala policiju“, nije mu jasno.

Vlasnik spornog lokala potvrdio je da je policija u restoran stigla samo nekoliko nedjelja nakon trovanja.

„Vjerovatno bi stvari bile drugačije da se policija ugasila, da je ta flaša uzeta, možda se ovaj drugi slučaj ne bi dogodio. Šta se sada može analizirati nakon 6 mjeseci? Sada ništa“, smatra Stanko. Riječka policija tvrdi da je o tome obavijestila državno tužilaštvo 26. juna, a oni tvrde 3. jula.

Tek u oktobru naručeni su dodatni izvodi, što je ogorčilo Stanka.

„Nema ništa od toga da krivite jedni druge, sistem je zakazao, to je jasno, to se vidi, a ko je kriv, ne znam šta da vam kažem“, zaključio je on.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.