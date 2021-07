Ispovijest kćerke čovjeka koji je 28 godina držan kao rob: "Tretirao ga kao psa"

Muškarac (65) sa koprivničko-križevačkog područja uhapšen je pod sumnjom da je na svom poljoprivrednom imanju u Erdovecu, skoro 30 godina u ropstvu držao 66-godišnjeg Mladena G. Zlostavljao ga je i tjerao da u nemogućim uslovima radi na njegovom imanju bez novčane nadoknade.

Julijana, kćerka čovjeka, za kojeg "Informer" navodi da je Srbin, a koji je skoro tri decenije trpio torturu, kaže za ovaj medij da je Mladen od zlostavljanja umalo ostao slijep.

Mladen zvani Lala porijeklom je iz Mola iz Vojvodine. On i Julijanina majka razveli su se još 80-ih godina. Mladen je nekada radio u križevačkoj trgovačkoj firmi Borac, ali početkom 90-ih ostaje bez posla i primanja. Nakon što je završio na ulici, 1993. godine veliki gazda V. A, vlasnik pilane i poljoprivrednog imanja u Erdovecu, nudi mu pomoć. Obećao mu je posao, stan, hranu i naknadu, da Lala zauzvrat radi na njegovom imanju.

Nemajući drugog izbora, u vihoru rata, Mladen počinje da radi na poljoprivrednom imanju kod V. A. Tada nije ni slutio da će mu se cijeli život pretvoriti u pakao.

Mladen je kod svog robovlasnika obavljao najteže fizičke poslove, a zauzvrat osim batina nije dobijao ništa. Spavao je u šupi sa samo jednim krevetom, bio više gladan nego sit. Komšije kažu da je robovlasnik nesrećnog Mladena često odvodio u svoje vinograde, gdje bi ga isprebijao daleko od svjedoka, a da bi se čovjek vraćao krvav i u modricama.

"Nikome se nije žalio na sudbinu"

Razveden od žene, daleko od kćerke, Mladen ni s kim nije dijelio svoju tragičnu sudbinu, sam je mučio svoju muku. I ko zna da li bi se istina ikada saznala, da Mladen posljednji put nije toliko pretučen da je završio na Hitnoj.

"Mučitelj je godinama maltretirao i tukao mog oca, iako je kod njega na imanju obavljao najteže fizičke poslove i to bez ikakve naknade. Do te mjere mu je utjerao strah u kosti da on nije smio bilo kome da se požali, vjerovatno je bio u strahu za goli život, ako se ta patnja može nazvati životom", kaže Mladenova kćerka za "Informer", vidno potresena.

Ona dodaje da je njen otac posljednji put toliko pretučen, da su mu oba oka bila zatvorena, a na nogama nije mogao da stoji.

"Niko ne zna kako je u takvom stanju dospio pred vrata moje majke, njegove bivše žene i moje sestre. Iako su razvedeni vjerovatno je znao da će mu pomoći. Majka i sestra su prvobitno zanijemile od šoka, a onda su ga automobilom odvezle u Hitnu u Križevcima, a zatim su vidjevši njegovo stanje alarmirali policiju, tada je klupko počelo da se odmotava", kaže za "Informer" Julijana.

Mladenova kćerka, potresena svim što se dešavalo njenom ocu, kako kaže ne zna je li strašnije što se on nije žalio ili što niko od mještana nije reagovao.

"Razumijem da je strah bio ogroman, koliko je taj čovjek moćan najbolje govori činjenica, da pojedini lokalni mediji pišu kako je mog oca udario bik nogom, što nema veze s istinom, svi znaju da je bio zlostavljan. Taj zlotvor ga je tretirao kao psa, držao ga je zatvorenog u šupi s krevetom, neretko je bio i gladan i žedan", dodaje Julijana.

Komšije znale šta se dešava

Komšije kažu da je svima u naselju kraj Križevaca bio poznat odnos između vlasnika kuće (65) i njegovog radnika, ili kako su ga neki posprdno zvali, sluge. Ali poznavajući uticaj i prijeku narav V. A., niko nije imao hrabrosti ništa o tome javno da govori.

"Živio je veoma teško, često smo ga viđali krvavog i u modricama, prolazio bi na traktoru sa svojim vlasnikom. Za poslodavca robovlasnika koji ima firmu i bavi se izradom ogrjeva, niko nema riječi hvale, ističu kako je veoma prijeke naravi. Posebno kada je pod uticajem alkohola, svi bi mu se sklanjali s puta jer znaju da je agresivan", kažu Mladenove komšije.

"Bila kiša, snijeg ili sunce, on je uvijek nešto radio. Znali smo progovoriti po neku riječ, ali nikad nije želio da govori o svom životu i odnosu s porodicom koja ga je izrabljivala. Nije ni morao jer smo uglavnom svi znali kako se ukućani prema njemu ponašaju - kao da je stoka a ne čovjek", zaključuje jedan od komšija.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 65-godišnjaka je podnijeta krivična prijava nadležnom državnom tužilaštvu i on je u pritvoru, saopštila je koprivničko-križevačka policija, prenijela je Hina.

Osumnjičenog za trgovinu ljudima terete da je od 1993. do juna 2021. iskorištavao teške porodične i životne prilike svoje žrtve koju je, bez ikakve novčane naknade, svakodnevno prisiljavao na fizički rad, bez obezbijeđenih higijenskih uslova i odgovarajućeg smještaja.

Za krivično djelo trgovina ljudima, V. A. može da dobije do deset godina zatvora. Istražni sudija mu je odredio mjesec dana pritvora.

"Da je pravde, ne bi više vidio ni sunca, ni mjeseca", zaključuje Mladenova kćerka.