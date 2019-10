Ispovijest pretučenog mladića: Gubio sam svijest koliko su me tukli

“Napali su me nakon verbalnog sukoba sa drugim gostom kafića. Obezbjeđenje je skočilo na mene i tukli su me toliko da sam se onesvestio”, priča Nemanja S. (24), koji je proteklog vikenda u tuči u kafiću u Vranju teško povrijeđen.

On tvrdi da je kafić u kojem se odigrao incident poznat po bahatom obezbeđenju, koje ne preza od upotrebe prekomjerne sile.

“To je jedini lokal koji radi do pet ujutru. Tamo se iz celog grada, nakon što se drugi kafići zatvore, okupljaju raznorazni tipovi. Te večeri, posvađao sam se sa drugim gostom kafića, imali smo samo verbalni sukob, a onda su nasrnuli na mene. Tukli su me toliko da sam povremeno sam gubio svest nisam znao šta me snašlo”, kaže mladić i dodaje da je "politika tog kafića: ako slomiš jednu čašu, oni ti slome sva rebra".

On tvrdi da je tom prilikom zadobio potres mozga, da mu je je polomljen nos, kao i da nekoliko dana, zbog lošeg stanja, proveo na infuziji.

Podsjetimo, Nemanja se nakon ove tuče požalio ocu Draganu koji je odlučio da uzme zakon u svoje ruke i sam se obračuna se sa napadačima. On je sa sinom sjeo u automobil i po Vranju se vozio kako bi našao napadače na svog sina.

Snimak tuče koja je uslijedila šokirao je Srbiju. Ispred pekare u gradu njih dvojica primjetili su dvojicu, od četvorice napadača na Nemanju. Tada se Dragan S. svojim automobilom zaletio pravo na Bobana M., koji je u tom trenutku sa još nekoliko ljudi, stajao ispred pekare. Automobilom ga je zakucao u frižider ispred pekare i oborio ga na zemlju.

Dok je ležao na zemlji iz automobila istrčali su Dragan i Nemanja i drvenim palicama odmah počeli da biju oborenog muškarca po tijelu i glavi.

Cijeli slučaj dobio je i policijski epilog: Nemanja S. sumnjiči se za nanošenje lakših tjelesnih povreda Bobanu M. i Milošu Đ. Dok se njegov otac Dragan tereti za nanošenje teških tjelesnih povreda Bobanu.

Krivične prijave podnijete su i protiv Miloša Đ, pretučenog Bobana M., Lazara Đ. i Đorđa Č. zbog nanošenja teških tjelesnih povreda Nemanji S.

(Informer)