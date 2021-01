Ispovijesti drugih žrtvi Mike Aleksića: "Tražio mi je da ustanem i da se okrenem"

Nakon ispovesti glumice Milene Radulović, druge žrtve Miroslava Mike Aleksića su skupile hrabrost da podijele svoja užasna iskustva sa predavačem glume.

Sara Zeljković opisala je detaljno kako je krenula u Aleksićevu školu glume kada je imala šest godina i kako su svi u grupi od prvog dana trpeli psihičku torturu od Aleksića.

"Na svako Mikino pitanje treba da imaš jasan odgovor i strah te je da li će te nazvati pogrdnim imenom - guska, glupača i slično", navodi Zeljković.

U objavi dalje navodi da je Aleksić pravio od sebe kult ličnosti i kako je napravio "eko sistem koji mu je omogućio da ima potpunu kontrolu nad pojedincima koji pripadaju grupi", da bi potom opisala šta joj se desilo kada je imala šesnaest ili sedamnaest godina.

Mika ju je pozvao u svoju kancelariju na razgovor. Počeo je da je postavlja pitanja vezana za seks, poput "da li se kre*eš", "da li voliš da se kre*eš" i "a gdje najviše voliš da se kre*eš".

"Sledeće što je uradio bilo je da mi je tražio da ustanem i da se okrenem, što sam ja poslušno uradila, da bi me on potapšao/potreskao po du*etu i rekao 'Malo je kanta ali može da prođe", napisala je ona.

Zeljković je navela da se nakon ovog događaja nije vraćala u školu i pozvala djevojke da istupe ako im se desilo slično.

Zeljković je podijelila i jedan odgovor na njenu objavu, koji je glasio: "Isto me je pitao, ali isto".

Još jedna djevojka se javila, ali anonimno, koja je rekla da je njoj isto bilo postavljeno to pitanje, a kad je Aleksiću odgovorila da nije imala seksualne odnose ni sa kim, on ju je pitao "pa šta čekaš?".

Jedna Beograđanka takođe je progovorila o svom iskustvo dok je dvije godine bila u njegovoj školi u Radio Beogradu.

"Mikina grupa je sa ove distance bila kao neka sekta, a on vrhovni guru. Mika je imao taj stav da kao s djecom priča kao sa odraslima, a u to je ulazio neki ortački odnos s klincima koji su mu miljenici, ali i čitav spektar uvreda. Umio da je viče djeci 'kravo', 'gusko', podrugljivo je znao da kaže i – kako si se to obukla", navodi ova Beograđanka.

Dodala je da je nalazio slabe tačke i tu gazio. Djecu. Nekima se uvukao pod kožu, voljeli su ga i plašili ga se istovremeno.

"Ja sam bila klinka, možda sam imala oko osam, devet godina tada, i te dvije godine sam iz Radio Beograda kući redovno dolazila u suzama. Nisam mogla da podnesem te procjene, uvrede i dranje. Dvije godine sam mislila da sam ja kriva što se ne adaptiram kao neki drugi i vjerovala sam da sam suviše slaba. Otišla sam kad su moji roditelji primjetili da mnogo plačem, lošije spavam, jedem. I danas mi je muka kad pomislim na Mikinu grupu", navela je ona.

"Poslije škole plaćaš 60 evra da ti neko govori da si glup da si debil, debeo i lijen"

Glumica i pjevačica Đurđina Radić osvrnula se na svoje odlaske u školu Mike Aleksića i iznijela svoj dio priče.

"Juče me je dočekala vest o Miki Aleksiću. Malo je reći da sam i dalje potpuno šokirana događajima i da i dalje ne mogu da shvatim kako se to dešavalo ispred našeg nosa. Kod Mike sam išla 7 godina (sporadično doduše jer nekad nismo imali novca za te časove, a ja sam osećala strašnu krivicu da mi roditelji plaćaju nešto tako skupo čak i kad bi smo došli do nekog novca)", započela je svoju objavu Radić.

"Posle škole plaćaš 60 evra da ti neko govori da si glup da si debil, debeo i lenj i pritom da urla dok ti sve to govori. Sve je to naravno lepo upakovano "To je vrhunska pedagogija i Mikin metod' . Ali kao mali nemaš pojma. Hoćeš da roditelji budu srećni svi su ponosni jer si izabran kod Mike, Mikino dete, kao da je božija svetlost na tebe pala", navodi glumica.

Navela je, kao i drugi učenici Aleksića, da se za početak časa govorila molitva "Oče nas" kroz kanon, da su postojali dres-kovodi, i da su napamet znali Mikine lične zapovijesti, poput "samo Mika vlada" i "kada me lažete, ne lažete vi mene, nego lažete sebe".

Takođe je potvrdila da je postojala zabrana da se roditelji uključuju na bilo koji način.

"Znaš roditelji ti odvajaju od usta da plate Miku Aleksića a ti se žališ. Taj strah koji je on u nama oformio sve vreme mi pravdamo kao 'pa Mika je takav on je strog ali je pravedan' je samo poricanje traume", napisala je Radić.

"Hvala Mileni i devojkama, vaša hrabrost i smelost je spasla puno mladih ljudi i napkon prekinula ovu, - pa da je nazovemo pravim imenom sektu. Hvala vam sto javno govorite. Ne predajte se. Vaša snaga inspiriše" zaključila je glumica.

I čuvena manekenka Ivana Stanković je otkrila da je preživjela psihičko zlostavljanje od strane Aleksića, koji joj je na to, kada je rekla da više prefefira manekenstvo od glume, poručio "rano si krenula grudima kroz život".

"On je na mene ostavio traumatično iskustvo, iako sam ja oduvek bila jaka osoba, umela sam da odbrusim, takva sam bila od malena, ali posle njegovih reči sam zanemela. To me je slomilo, i dugo sam posle sebi zamerala što mu nisam rekla u lice sve što imam", navodi manekenka.

"Bilo je tu dosta tih psihičkih i verbalnih napada. Prema mom mišljenu nije bilo u redu nazivati slonicom devojku koja je buckasta, govorio je: 'slonice kad misliš da smršaš'. On je bio izuzetan autoritet, a često puta je svemu tome prisustvovala i njegova supruga. Ona je uvek ćutala, nije imala interakciju, delovala je tužno, ali to su bili neki njihovi problemi", navela je Stanković.

Ivana je uporedo išla u školu za manekenstvo i kada je Aleksić saznao za to, postavio joj je ultimatum, a ona je izabrala manekenstvo.

"Kad smo izlazili napolje, pozvao me: 'Sačekaj ćero', tako je zvao sve devojke u grupi, pa nastavio: 'Moram da ti kažem da si me razočarala, rano si krenula grudima kroz život", navodi ona.

Bane Jevtić, srpski glumac, koji je išao u školu kod Miše Aleksića, pružio je riječi podrške.

"Ukratko, moja podrška Mileni. Možda je i moguće. Ja sam bio kod Mike u grupi, pritom sam bio dečak, i nisam mojima prvo smeo, a onda hteo da kažem koja su tamo pravila i koliko sam nesrećan. Deci se ne veruje. Roditelji u velikom broju ne poznaju svoju decu. Plus to su fragilne godine kad misliš da tako mora. Ko je kod kuće dobro prošao kad ocrni učitelja? Niko. Naročito kad je učitelj najpoznatiji u gradu. Ja sam pobegao odande, ali ne smem da zamislim koliko je tokom decenija izmučene dece odande otišlo", rekao je Jevtić.

(B92)