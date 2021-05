Ispravljena optužnica protiv Aleksića podnesena sudu

BEOGRAD - Više javno tužilaštvo u Beogradu podnijelo je danas sudu ispravljenu optužnicu protiv vlasnika škole glume Miroslava Mike Aleksića (68) zbog više silovanja i polno uznemiravanje sedam polaznica te škole.

Portpaparolka tužilaštva Ivana Rakočević precizirala je da je pravna kvalifikacija krivičnih dela u ispravljenoj optužnici ostala ista.

Optužnica je bila sudu podnesena 21. aprila, ali je Viši sud nekoliko dana kasnije vratio tužilaštvu optužnicu na ispravku, pošto je ispitivao formalnu ispravnost optužnice, odnosno da li je propisno sastavljena.

Sada će sud ponovo ispitati formalnu ispravnost optužnice, i ako utvrdi da je u redu, prema Zakoniku o krivičnom postupku proslijediće je okrivljenom i njegovim advokatima na odgovor.

Nakon toga pristupiće utvrđivanju da li ima mjesta potvrđivanju optužnice.

Aleksić se tereti da je silovao i polno uznemiravao ukupno sedam polaznica te škole i nalazi se u pritvoru.

Optužnicom se tereti za izvršenje dva produžena krivična djela silovanja, dva krivična djela silovanja, jedno produženo krivično djelo nedozvoljenih polnih radnji i četiri krivična djela djela nedozvoljenih polnih radnji, na štetu sedam oštećenih.

Istraga protiv Aleksića sprovedena je zbog 19 krivičnih djela na štetu devet polaznica njegove škole glume od 2008. do 2020. godine, ali je optužen za devet krivičnih djela.

Aleksić je u tužilaštvu negirao da je seksualno napastvovao pomenute učenice glume u svojoj školi, pored ostalih i Milenu Radulović, koja ga je prva prijavila policiji, a nakon nje osmelile su se i druge devojke.

Jedna od djevojaka je u vrijeme napastvovanja bila maloljetna, dok su ostale tvrdile da ih je napadao i dok su bile maloljetne i nakon punoljetstva.

Za krivično djelo polno uznemiravanje zaprijećena je novčana kazna ili zatvor do šest mjeseci, a ukoliko je učinjeno prema maloljetnom licu, učinilac će biti kažnjen zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

Za silovanje su, u zavisnosti od načina izvršenja, predviođene različite kazne, od najmanje dvije do 10 godina, pet do 12 godina, a za silovanje maloljetnica pet do 15 godina.

Milena Radulović je Aleksića prva prijavila policiji u januaru, nakon čega je on uhapšen i od tada se nalazi u pritvoru, a ubrzo su se i druge djevojke osmjelile da ga prijave.