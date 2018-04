Istanbulska konvencija testira vladu Plenkovića

ZAGREB - Nakon aktualnog prijepodneva u Saboru, kada su premijer Andrej Plenković i ministri odgovarali na poslanička pitanja, uslijedila je rasprava o Istanbulskoj konvenciji, koja je i prije parlamenta izazvala brojne podijele u hrvatskom društvu, vladajućoj većini i unutar same vladajuće HDZ.

Poslanik Hrasta, Hrvoje Zekanović je napustio vladajuću većinu jer, kako je saopštio, ne može da pređe preko ratifikacije tog dokumenta i, zasad, nije poznato koliko će zastupnika još biti protiv, ali se očekuje da će ta brojka biti dvocifrena.

Još ranije pometnju u redovima HDZ je zbog Istanbulske konvencije izazvao funkcioner te stranke i bivši ministar spoljnih i evropskih poslova Davor Ivo Štir, koji je najavio da će glasati protiv, a tom stavu se pridružio i HDZ-ov Ante Babić.

Učestvujući u raspravi predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke, Milorad Pupovac, podsjetio je na 1991. godinu i početak rata, kad je u Kninu sniman film "Virgina".

"Kad bismo ovoliko vremena posvećivali socijalnoj nejednakosti od koje pate naši ljudi, kad bismo tome posvetili toliko pažnje, ja bih bio prvi koji bi rekao da se bavimo pravim poslom. Ali time čime se sada bavimo sebe zapravo onemogućavamo da se bavimo pravim pitanjima", rekao je Pupovac, prenijeli su hrvatski mediji.

Pupovac, čiji SDS S, inače, podržava vladu Andreja Plenkovića, rekao je da će ta stranka glasati za ratifikaciju Istanbulske konvencije, kao i interpretativnu izjavu vlade, koja je prateći dokument.

Plenković je, naime, na samom početu rasprave predstavio podatke i statistike o nasilju nad ženama i nasilju u porodici.

"To je razlog zašto se pred vama nalazi glasanje o Konvenciji", rekao je Plenković zastupnicima i dodao da će ona ojačati nacionalne mehanizme o sprečavanju nasilja nad ženama i u porodici.

Ono što se, kako je rekao, stalno može čuti je da je stavljanje ove Konvencije na dnevni red plod nečijeg diktata.

"To sve nije točno. Stavljanje ove Konvencije na dnevni red je plod programa, političke volje HDZ-ove vlade u saradnji s partnerima, ali ne na njihov pritisak. Niti na pritisak opozicije, nevladinog sektora niti na pritisak bilo koje međunarodne institucije", rekao je premijer.

. To je, istakao je, jako važno, jer se u Hrvatskoj razvija jedan antievropski sentiment i refleks kakav nije ni slutio da će se dogoditi u Hrvatskoj 2018.

"Nema pritiska, nema diktata, nema centrale, da budem sasvim precizan. Upućivanje ovoga zakona u proceduru je dio i plana zakonodavnih aktivnosti i rada međuresorne grupe", kazao je premijer.

Plenković je apelovao na poslanike da, kako je rekao, prestanu da u Saboru govore stvari koje nisu tačne.

"Nemojte to raditi, ni vi, ni vama slični, u ovom Domu. Štetite ugledu ovog Doma", rekao je Plenković obraćajući se zastupniku Mosta Miri Bulju.

Bulj je, naime, prethodno rekao premijeru da ga prati glas da je za dijalog, ali da je o Istanbulskoj konveciji svim svojim protivnicima poručio da je ne razumeju.

"Vi ste pustili duha iz boce i sad ne znate da ga vratite. Podijeli ste društvo više nego ikad prije", poručio mu je Bulj.

U jednom trenutku ga je i Zekanović uputao vezano za poziv Hrvatske biskupske konferencije da se Konvencija ne ratifikuje, a Plenković mu je odgovorio:

"Razumijem strah, nije ni čudo da mnogi ljudi imaju bojazan kad je vođena ovakva kampanja. Respektujem stav biskupa, ali ja se ne bojim. Kao vlada smo dobro proučili taj tekst, konsultovali smo se sa svima s kojima je trebalo i ispitali ima li i najmanjih naznaka tumačenju koji ste navel/ Nema razloga za bojazan".

Premijer je rekao i da neće biti sankcija za one koji ne budu glasali za ratifikaciju. "Nema sankcija, već sam to rekao. HDZ je demokratska stranka, vodi raspravu. O nekim pitanjima očito neki imaju čvršće stavove, neki su pod pritiskom, neki imaju etičke dileme. To je to", zaključio je premijer, prenose mediji.