Istarski političar skrivio nesreću u kojoj je poginula žena

Poznati istarski političar Josip Anton Rupnik (82) skrivio je saobraćajnu nesreću u Pulu u kojoj je danas stradala žena, prenijeli su hrvatski mediji.

Žena je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći u Puli nakon što ju je uradio automobil, saopštila je istarska policija navodeći da se nesreća desila oko 16 časova i da je žena preminula na licu mjesta.

Prema policijskim podacima, iz još neutvrđenih razloga ženu, u kasnim šezdesetim godinama, koja je prelazila put, udario je automobil "hjundai" pulskih registarskih oznaka kojim je upravljao 82-godišnjak iz Pule.

"Glas Istre" piše da je riječ o istarskom političaru Josipu Antonu Rupniku, dugogodišnjem vijećniku u Skupštini Istarske županije i članu vladajuće koalicije.

Rupnik se kratko javio na poziv "Glasa Istre" i potvrdio da je hitnoj i da mora dati krv kako bi se utvrdilo da li je pod uticajem alkohola.

"Nisam vozio brzo, možda 30 do 40 kilometara na sat. Tamo se u blizini nalazi osnovna škola Kaštanjer i uvijek kad tamo prolazim, po inerciji usporim. Tako je bilo i ovaj put. U jednom trenutku, pješakinja se samo stvorila ispred mene. Nije prolazila na pješačkom prijelazu, već je bila van njega. Doslovno je izletjela ispred mog automobila i nisam je vidio. Bila je to sekunda i pješakinja se našla ispred mog vozila i dogodilo se to što se dogodilo, kazao je Rupnik za "Glas Istre" i istakao da je u šoku.

Takođe, rekao je da alkohol nije konzumirao i da čeka dalju proceduru.