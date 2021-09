Istoričari protestuju zbog umanjivanja broja ubijenih u Jasenovcu

Članovi SANU, profesori savremene nacionalne istorije na univerzitetima u Srbiji i Republici Srpskoj uputili su javnosti protestno pismo zbog umanjivanja broja žrtava Jasenovca u vodećim medijima u Srbiji, rekao je Srni istoričar Miloš Ković, jedan od inicijatora tog pisma, uz poruku da licitacija brojem žrtava ne dolazi u obzir.

Ković je istakao da su se u javnosti Srbije u proteklih nekoliko dana suočili sa pravom medijskom kampanjom koja se vodi u najvećim i najuticajnijim medijima.

"Uglavnom takva vrsta vesti dolazi iz Tanjuga, koji je sada privatizovan, kao i iz RTS-a, 'Politike' i ostalih velikih medija koji koriste Tanjugove vesti", rekao je Ković.

Ković je naveo da je protestno pismo pokrenula grupa istoričara, a radi se gotovo o svim profesorima koji predaju nacionalnu savremenu istoriju, odnosno istoriju Jugoslavije, praktično na svim univerzitetima u Srbiji i Republici Srpskoj - univerzitetski profesori iz Beograda, Niša, Novog Sada, Kosovske Mitrovice, Istočnog Sarajeva i Banjaluke.

Tu su, kako je istakao, prije svih, članovi SANU, istoričari, koji zahtjevaju da hitno prestane licitacija brojem žrtava Jasenovca.

Prema njegovim riječima, Jasenovac i Kosovo su najsvetije srpske teme i njima se mora pristupati sa dužnim poštovanjem.

Ković je upozorio da je u vijestima desetostruko umanjen broj žrtava Jasenovca u odnosu na onaj broj koji je do skoro bio opšte prihvaćen i da je umanjivanja broja žrtava koje je podnio srpski narod u Jasenovcu bilo i do sada, ali se to sada prvi put čini u najvećim srpskim medijma.

"Iskorišćen je jedan čudan tekst koji je objavio 'Jerusalem post', a onda su nas neki ljudi tobože, branili, pre svega direktor Muzeja žrtava genocida u Beogradu, ali i hrvatski istoričar Ivo Goldštajn. Branili su nas tako što su tvrdili da je u Jasenovcu ubijeno oko 80.000 ljudi, odnosno da postoji spisak od oko toliko imena i da od toga ne može biti manje“, navodi Ković.

Kako ističe, takva vrsta tvrdnji sada se gotovo svakodnevno iznosi u najvećim medijima u Srbiji.

Ković je ukazao da bi bilo nezamislivo da se tako nešto dogodi u Tel Avivu ili u najvećim državnim medijima Izraela i podsjetio da se u 16 evropskih država i u Izraelu, umanjivanje broja žrtava holokausta smatra krivičnim djelom.

On je napomenuo da ni Jevreji ni Jermeni nemaju popisane imenom i prezimenom žrtve genocida koje su nad njima izvršeni, pa opet niko ne smije da ospori njihov broj, dok se u u srpskoj javnosti srpske žrtve umanjuju i to uz podršku nekih iz hrvatske javnosti u kojoj se sistematski umanjuju razmjere ustaškog genocida.

"Da li neko može da zamisli da neko umanji broj od milion i po Jermena koji su ubijeni u genocidu iz 1915. godine? Da li Jevreji ili Jermeni imaju imena za šest miliona odnosno za milion i po žrtava genocida i da li iko sme da im taj broj da ospori?“, upitao je Ković.

On je istakao da u pismu podsjećaju na to da se sistematski izbjegava i ne pominje ogroman broj izvora koji govore o stotinama hiljada žrtava.

"To su izvori nemačkog, nacističkog porekla, hrvatskog, ustaškog porekla, bugarskog, četničkog, partizanskog koji su nedvosmisleni u tome da se radio o preko 700.000 žrtava, a na teritoriji NDH i više, od čega je ogroman broj stradao u Jasenovcu“, kaže Ković.

On je dodao da je i jugoslovenska, zemaljska komisija, koja se sastojala gotovo isključivo od Hrvata, 1945. godine utvrdila da je reč o broju od 500.000 do 600.000 žrtava, koje su stradale u Jasenovcu i napominje da se sistematski zanemaruju i rezultati iskopavanja koji su rađeni 1964. godine.

"Sve se to prećutkuje da bi se isključivo oslanjalo na naknadna domišljanja, statističara ili manjkavih popisa iz 60-te godine. U ovoj stvari niko, kada govorim o najvećim medijima u Srbiji, ne konsultuje struku, stručnjake sa univerziteta u Srbiji i Republici Srpskoj", ističe Ković.

On je naveo da je pismo do sada potpisalo ukupno 76 ljudi i da su se tom pismu svojim potpisima pridružile njihove kolege sa različitih univerziteta – i filozofi i sociolozi i drugi, ali i vodeći ljudi iz svijeta umjetnosti, režiseri Emir Kusturica i Danilo Bećković, profesor Leon Kojen, akademik Danilo Basta i profesor Slobodan Antonić.

Među pokretačima pisma, istoričarima su akademici Vasilije Krestić, LJubodrag Dimić, Mira Radojević, Slavenko Terzić, Dragan Vojvodić, kao i kolege, profesori istorije Jugoslavije Republike Srpske profesori Draga Mastilović i Goran Latinović, asistent Nikola Ožegović i drugi.

"To su vodeći stručnjaci. Mi u zemlji nemamo kvalifikovanije stručnjake za ove teme, koje niko ništa ne pita i koji ne žele da pristanu na ovakvu vrstu poruge struci, ali i osnovnoj moralnosti srpskog naroda, jer Jasenovac i Kosovo su najsvetije srpske teme. To ne znači da se ove teme ne mogu istraživati, ali znači da im se mora pristupati sa dužnim poštovanjem", ukazuje Ković.

Potpisnici protestnog pisma zahtjevaju da odmah prestane javna "licitacija" brojem žrtava logora Jasenovac, smišljena da bi se relativizovao i porekao genocid nad srpskim narodom u Nezavisnoj državi Hrvatskoj i traže da Srbija i Republika Srpska, po ugledu na ostale evropske zemlje i Izrael, donesu zakone kojima će ovakve pojave konačno da budu spriječene.

Oni zahtjevaju i da se aktuelne vlasti Srbije, a naročito Ministarstvo kulture i informisanja, koje postavlja direktore i upravne odbore Muzeja žrtava genocida i RTS-a, izjasne o tome da li podržavaju ovu "sramnu, uvredljivu, pažljivo osmišljenu kampanju umanjivanja broja žrtava Jasenovca i poricanja genocida nad srpskim narodom u Nezavisnoj državi Hrvatskoj".

Među 15 pokretača pisma su profesori Slobodan Bjelica, Vladan Virijević, redovni članovi SANU Vasilije Krestić, LJubodrag Dimić,dopisni član SANU Dragan Vojvodić, Mira Radojević i Slavenko Terzić, te profesori univerziteta Aleksandar Životić, Miloš Ković, Goran Latinović, Draga Mastilović, Dejan Antić, Maja Nikolić, Aleksandar Raković i viši asistent Nikola Ožegović.

Potpisnici pisma su između ostalih i predsjednik Udruženja "Jadovno 1941" Dušan Bastašić, general potpukovnik Siniša Borović, kao i drugi univerzitetski profesori, diplomate, generali, umjetnici, novinari, javne ličnosti.