Istraživanje: Srbi vole Ruse

BEOGRAD - Građani Srbije u ubedljivoj većini smatraju odnose Srbije i Rusije odličnim ili vrlo dobrim, pokazao je istraživanje.

Čak četvrtina građana Rusiju smatra najvećim donatorom Srbije, iako se ona ne nalazi ni među prvih deset najvećih donatora.

To su podaci do kojih su došli Institut za evropske poslove i istraživačka kuća Ninamedia u anketi koju su sproveli od 8. do 17. marta 2019 na reprezentativnom uzorku od 1.206 ispitanika. Na pitanje o odnosima Srbije i Rusije 87 odsto građana odgovorilo je da Rusiju smatra prijateljem Srbije, 2 odsto ima suprotno mišljenje, dok 11 odsto ne zna odgovor na ovo pitanje. Inače, broj ispitanika koji smatraju da je Rusija prijatelj Srbije opada sa porastom nivoa obrazovanja.

Na pitanje o tome ko su najveći donatori Srbije četvrtina građana smatra da je to Rusija, u gotovo istom procentu je navođena i Evropska unija, 18,9 Kinu smatra najvećim donatorom, 6 odsto Njemačku, dok 16,9 ne zna odgovor.

Najveći broj ispitanika se o odnosima Srbije i Rusije informiše preko televizije (40,6%), 21,4% putem internet portala, 17% preko štampanih medija, 9,5% navodi društvene mreže, 6,1% preko porodice, prijatelja i kolega, dok se ostali odgovori javljaju u manje od 4% slučajeva.

Inače, 90% ispitanika nije bilo u Rusiji, dok 10% jeste i to su u većoj mjeri muškarci, ispitanici najvišeg nivoa obrazovanja i stanovnici regiona Beograd.