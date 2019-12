Istraživanje pokazuje: U drugom krugu Milanović ima prednost

ZAGREB - Hrvatska 5. januara bira predsjednicu ili predsjednika. Zoran Milanović relativni je pobjednik prvog kruga, a i u drugom krugu, prema ekskluzivnom istraživanju koje donosi Dnevnik Nove TV, vodi.

Zoran Milanović, da se danas održavaju predsjednički izbori, osvojio bi 48,4 posto birača, a Kolinda Grabar-Kitarović njih 41,1 posto. Neodlučnih je 10,4 posto.

Zoran Milanović mogao bi računati, ako ih uvjeri da izađu na birališta, na 100 posto glasova Darija Juričana, Dejana Kovača, zatim 86 posto glasova Dalije Orešković, 80 posto glasača Katarine Peović, ali i 69 posto birača Mislava Kolakušića te 63 posto birača Ivana Pernara. Kolinda Grabar-Kitarović može računati na 64 posto birača Miroslava Škore, a Zoran Milanović na 28 posto.

Da je drugi krug i nova igra, pokazuje i ovo istraživanje. Zoran Milanović dobija tako 51 posto glasova mladih do 29 godina, ali i 60 posto birača od 30 do 44 godine. Može računati na 56 posto birača s VSS-om i 52 posto birača u gradovima. U prednosti je u Zagrebu s 54 posto, sjevernoj Hrvatskoj s 53 posto te u Primorju i Istri sa 60 posto. Kolinda Grabar-Kitarović može računati na većinu birača od 45 do 59 godina, njih 52 posto. Oni s osnovnom školom bi većinski, odnosno njih 46 posto, glas dali Kolindi Grabar-Kitarović, a većinsku podršku ima među biračima na selu 52 posto. Kolinda Grabar- Kitarović pobjeđuje u Slavoniji s 52 posto, Banovini i Kordunu s 63 posto te Dalmaciji s 44 posto.

Većina građana odlučila je glas dati prije izbora, njih 53 posto. Ali 21 posto odlučilo se za koga glasati tek nakon objave svih kandidatura. U završnici kampanje kome će dati glas odlučilo je 16 posto građana, a na dan izbora njih devet posto. Ne zna njih jedan posto.

Istraživanje je sprovela agencija IPSOS na 1.027 građana Republike Hrvatske metodom telefonskog anketiranja. Istraživanje je sprovedeno 23. decembra 2019. godine. Maksimalna greška uzorka iznosi +/- 3,1%, a za rejtinge stranaka +/-3,7%.

(24sata.hr)