Istražuju se tvrdnje medija da je Đilas prao novac

BEOGRAD - Uprava za sprečavanje pranja novca u Srbiji pokrenula je postupak prikupljanja podataka, informacija i dokumentacije u zemlji i inostranstvu, poslije istraživanja beogradskih medija o računima u inostranstvu Dragana Đilasa, nekadašnjeg gradonačelnika Beograda, a sadašnjeg opoziconara.

"Uprava za sprečavanje pranja novca je u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima preduzela aktivnosti prikupljanja podataka, informacija i dokumentacije u zemlji i inostranstvu", saopšteno je na sajtu Uprave.

U tekstu je navedeno da se to vrši "s ciljem provere bitnih finansijsko-obaveštajnih podataka koji ukazuju na sumnju u pranje novca, utaju poreza i prikrivanje stvarnog vlasništva od pravnih i fizičkih lica povezanih sa privrednim društvom 'Askanius LTD' (Ascanius LTD) i Draganom Đilasom".

Prema dokumentaciji do koje su došle "Večernje novosti", na dan 12. decembra 2020. godine, Đilas je navodno na računima na Mauricijusu i u Švajcarskoj imao gotovo 6,4 miliona evra.