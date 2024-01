Italijan srpskog porijekla tvrdi da ga u Srbiji gledaju kao vanzemaljca

​Iako većina turista kaže da su ljudi u Srbiji veoma ljubazni i veliki domaćini, ne slažu se baš svi sa tim. Naravno, to je sasvim u redu, jer je nemoguće da baš svi vole Srbij i da su Srbi svima sjajni.

Jedan momak, koji je želio da ostane anoniman, je na društvenoj mreži Reddit otkrio da se rodio u Italiji i da tamo živi, ali da je njegova cijela porodica u Srbiji. Međutim, kako kaže, ovdje ga svi gledaju kao vanzemaljca.

"Ja sam iz Italije, ali cijela familija je iz Srbije. Moje pitanje je, zašto se svi u Srbiji čude što sam 'nenormalan' ili 'čudan'?", zapitao se on, pa naveo nekoliko primjera.

On kaže da je navikao da jede italijansku hranu, ali da mu u Srbiji samo nude starinske recepte.

"Hladno pečenje, kupus, pihtije i neko meso koje ja ne bi nikada jeo u životu. Svi se čude i nekako budu uporni da to je zdrava hrana i da moram da jedem to što vidim na stolu, ja odbijam i ne jedem šta mi se ne sviđa ili šta me ne baš ne inspiriše", objasnio je.

Ovaj mladić se takođe dotakao i alkohola i kako ga u Srbiji forsiraju da pije.

"Pijem alkohol, ali doziram, možda popijem dva piva najviše ili neku čašu crnog vina. Tu, dok ja ne prevrnem času uvek mi sipaju i to kao ne smijem da ostavim punu čašu. Ponekada popijem, ponekada me to živcira i kazem lepo 'STOP, moram da vozim' i tako dobijem prosječan odgovor 'Šta, plašiš se od policije?' I ja kažm 'da', jer sam i ja policajac u Italiji, a kao drugo, želim da vozim odgovorno", piše on.

Prema njegovim riječima, ljudi u Srbiji su veoma radoznali i žele da znaju sve, a sve u namjeri da, kako kaže, ogovaraju.

"Svi znaju da ja mrzim da pričam puno niti volim da dajem neke detalje, ali uvijek nađu način da me pitaju nešto detaljno, i onda ne odgovaram. Ljudi se čude što ne pričam puno", nastavlja.

On ističe da voli Srbiju i da voli da dolazi u nju, ali da mu mnoge stvari nisu jasne.

"Volim zemlju gdje sam rođen i gdje živim već 28 godina, prošle godine dao sam zakletvu da ću da služim Italijansku državu kroz uniformu koju nosim ponosno svaki dan. U Srbiji se čude. Što moram da volim Srbiju zbog roditelja, ko to kaže? Kad tako pričaju, prođe me volja da dođem na odmore u Srbiju", iskren je on.

Mladić se na kraju zapitao zbog čega Srbi gledaju negativno na svoje ljude koji ne žive u Srbiji, jer se zbog toga, kako kaže, osjeća kao "velika mana", prenosi "Telegraf".

