Italijanski novinar Ratka Mladića "proglasio mrtvim"

Nalog na Twitteru na kom je objavljeno da je Ratko Mladić, general VRS, preminuo, zapravo je lažni nalog koji je napravio italijanski novinar Tomazo Debenedeti.

Kako su strani mediji pisali još 2018. godine ovaj novinar je i ranije imao slične ispade i tada a "mrtvim" proglasio Kostu Gavrasa.

Debenedetiju to nije bio prvi put. "Sahranio" je već ranije i JK Roling, Fidela Kastra, papu Benedikta XVI, Milana Kunderu...

List Njujorker je pisao kako je on ranije izmislio čak 60 intervjua sa poznatim ličnostima od Gorbačova do dalaj-lame, a sve mu je prolazilo neprimijećeno zato što je uglavnom pisao za male italijanske novine.

This account is hoax created by the Italian journalist Tommasso Debenedetti.