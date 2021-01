Iva Ilinčić dala detaljan iskaz u istrazi protiv Mike Aleksića

BEOGRAD - Nakon saslušanja glumice Ive Ilinčić u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, njeni advokati prenijeli su novonarima kako je svjedočila u istrazi protiv profesora glume Miroslava Mike Aleksića, koji se sumnjiči za silovanje i polno uznemiravanje svojih učenica.

Ilinčić je nakon više od četiri sata svjedočenja, iz Palate pravde izašla sa svojim advokatima i ocem, ali nije davala izjavu medijima.

Advokati Jugoslav Tintor i Denis Bećirić prenijeli su da je Ilinčić dala detaljan i preciziran iskaz tužilaštvu koji će se u daljem toku postupka koristiti kao dokaz u ovom postupku.

Ukazali su da zbog tajnosti istrage detalje njenog svjedočenja ne mogu da prenose javnosti, ali su optimistični po pitanju ishoda ovog postupka protiv Aleksića.

Oni su pozdravili zainteresovanost medija, jer smatraju da poslije ovog slučjaa "više ništa neće biti isto" i apelovali su na razumijevanje i opreznost u izvještavanju zbog osjetljivosti slučaja i žrtava koje nisu spremne da kao Iva i Milena izađu u javnost.

Naveli su da sljedeće nedjelje očekuju saslušanje drugih oštećenih djevojaka od kojih oni zastupaju još dvije.

Advokat Tintor je prokomentarisao i navode pojedinih medija da je teško prikupiti dokaze u ovom slučaju i pitanje da li će se presuda donositi samo na osnovu iskaza oštećenih djevojaka.

"S obzirom da se tek saslušavaju naše klijentkinje mi nemamo pravo i zapravo još ne znamo šta se nalazi u spisima predmeta. Nakon saslušanja imaćemo mogućnost da kopiramo spise. Vrlo često se govori 'šta ako je samo iskaz', ali pogledajte u postupcima drugim koji su decenijama unazad suđeni, u kojima su korišćeni samo iskazi i da li su suđeni i da li su presuđeni. Ja koliko se sećam jesu", ukazao je jedan od punomoćnika glumica.

Ivin otac, takođe advokat, koji ju je jutros dopratio u tužilaštvo, po želji kćerke je napustio saslušanje.

Ona je iskaz dala u svojstvu oštećene, kao jedna od djevojaka koja je prijavila Alesića, a prije nje je juče svjedočila njena koleginica Milena Radulović.

Radulović je juče oko pet sati davala iskaz pred tužiocem.

Detaljno je ispričala sve što je preživjela dok je bila u njegovoj školi glume "Stvar srca", a na kraju je odgovarala i na pitanja Aleksićevog branioca.

Radulović je prethodno u ispovijesti javnosti ispričala da ju je Aleksić prvi put silovao početkom novembra 2012. godine, kada je imala 17 godina, a on 61.

Nakon njene ispovijesti još djevojaka prijavilo je Aleksića za silovanje i nedozvoljene polne radnje.

Aleksić je u ponedjeljak saslušan u tužilaštvu i on je negirao krivicu. Određen mu je pritvor do 30 dana. Profesor glume osumnjičen je za osam silovanja i sedam krivičnih djela nedozvoljene polne radnje počinjenih u periodu od 2008. do 2020. godine.