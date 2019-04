Ivana Tramp od gradonačelnika Bandića htjela više poljubaca

ZAGREB - Bivša supruga američkog predsjednika Donalda Trampa, Ivana (70), koja boravi u Hrvatskoj, tokom šetnje Zagrebom s gradonačelnikom Milanom Bandićem, koji joj je dao buket i odveo je na kafu, poželjela je više poljubaca nego što je on u prvi mah bio spreman dati, pa ga je zbunila svojom reakcijom, prenose Vijesti.hr.

Ona je, naime, sunčano subotnje prepodne iskoristila za šetnju užim centrom Zagreba u društvu gradonačelnika Milana Bandića i Nikice Gabrića, ljekara koji joj je u svojoj oftalmološkoj klinici Svijetlost u petak uspješno operisao oči. Kako navodi taj portal, Bandić je svoju uvaženu gošću odveo na kafu, donio joj je buket cvijeća, a ugodno ju je iznenadio i poklonivši joj hrvatski dres s njenim imenom, knjigu Augusta Šenoe "Zlatarevo zlato" prevedenu na engleski jezik, kao i monografiju Zagreba.

"To što je Ivana Tramp ovdje, to je velika stvar i za Zagreb i za Hrvatsku, ali i za cio region", izjavio je Bandić, prenio je Jutarnji list.

Dok je Bandić govorio, gospođa Tramp poželjela je da se poljubi sa zagrebačkim gradonačelnikom. Pala su dva poljupca i kad se Bandić od nje ponovo okrenuo novinarima, Ivana Tramp se pobunila i rekla "No, no, no!".

Dva poljupca očigledno nisu bila dovoljna, što je malo zbunilo gradonačelnika, ali on se, ipak, brzo pribrao, pa je pao treći i četvrti, dodaje portal.

Bivša supruga američkog predsjednika od četvrtka boravi u Hrvatskoj koju je posjetila iz zdrastvenih razloga zbog operacije očiju.