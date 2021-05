Ivanović: Nadam se uspjehu SDSS-a na izborima u Požeško-slavonskoj županiji

Nikola Ivanović, kandidat za zamjenika župana Požeško-slavonske županije, kojeg inače biraju pripadnici srpske nacionalne manjine, u intervjuu za "Nezavisne novine" je rekao da se nada uspjehu Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) na manjinskim izbornim listama u toj županiji, kao i njegovom izboru za zamjenika župana.

Posebno je istakao da očekuje potpuni uspjeh na lokalnim izborima na manjinskim listama u opštinama u županiji jer ponegdje nemaju ni protukandidate, kao što je to slučaj u Pakracu, gdje je kandidat za zamjenika gradonačelnika sam na listi.

Nikola Ivanović je zamjenik gradonačelnika Pakraca i predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Požeško-slavonske županije te jedan od utjecajnijih i viđenijih Srba u Zapadnoj Slavoniji.

NN: Bliže se lokalni izbori u Hrvatskoj. Kakva su Vaša predviđanja uspjeha SDSS-a?

IVANOVIĆ: Smatram da će prije svega predstavnici srpske zajednice koji su okupljeni u Samostalnoj demokratskoj srpskoj stranci ostvariti vjerujem stopostotni uspjeh na ovim izborima, a u mnogo mjesta nemamo čak ni protukandidate. Moja zamjenica na mjestu zamjenika gradonačelnika Pakraca nema protukandidata, što je prvi put od pojave manjinskih izbora, što dovoljno govori o nekom našem prethodnom radu u zadnje četiri godine u Pakracu. Vjerujem da ćemo ući u gradska vijeća i na to smo stavili fokusu, da budemo kvalitetno predstavljeni u tim gradskim vijećima, da budemo autentični glas srpske zajednice na tim opštinskim, gradskim i županijskim vijećima. Jer, imam slučaj da određene stranke stavljaju Srbe samo da bi ušli njihovi članovi, a ne autentični predstavnici srpske zajednice.

NN: Kakva su Vaša predviđanja na nivou Požeško-slavonske županije?

IVANOVIĆ: Na nivou županije nadam se uspjehu i nastavku pozitivnog trenda iz Pakraca. Nadam se da ćemo kroz stvaranje jednog novog povjerenja s novim vlastima na nivou županije uspostaviti kvalitetniju predstavljenost srpske zajednice i ono što je bilo na katastrofalno niskom nivou - kvalitetnije finansiranje srpskih institucija, crkve na županijskom nivou.

NN: Kako pojačati organizovanost srpske zajednice u Požeško-slavonskoj županiji?

IVANOVIĆ: Pa, evo, unazad četiri-pet godina podigli smo značajno jedinstvo srpske zajednice u Požeško-slavonskoj županiji, prije svega kroz Vijeće srpske nacionalne manjine, kako na gradskom, tako i na opštinskom i županijskom nivou. Riješili smo mnoge probleme unutar srpske zajednice i fokusirali smo se na ključne probleme u Pakracu i Lipiku. Pakrac, kao jedno od kulturnih i vjerskih središta Srba Zapadne Slavonije, zasad je zadovoljavajuće riješen. Želimo na području Požeško-slavonske županije srpskoj zajednici pružiti sve ono što srpske zajednice na području Pakraca, Daruvara i drugih mjesta imaju. Tu prije svega vidim blisku saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom, Eparhijom pakračko-slavonskom kao nositeljima očuvanja srpske vjere, tradicije i kulture na području Zapadne Slavonije. Smatram da ćemo, ukoliko smo kvalitetno organizovani, ukoliko znamo šta hoćemo, šta želimo, onda i doći do tih naših ciljeva. Svakako nam je kao dobro organizovanoj manjinskoj zajednici želja biti kvalitetan pregovarač prema institucijama, prema lokalnim i regionalnim samoupravama i državnim vlastima, jer u prethodnim periodima, kada nismo bili jedinstveni, često je to bila i mogućnost da ne dobijemo ništa od onih naših silnih zahtjeva koje smo kao nejedinstvena zajednica često tražili. Sada imamo tu mogućnost da se borimo za mali broj stanovnika srpske zajednice na tom području. Međutim, reći ću da na području Požeško-slavonske županije imamo 250 djece osnovnoškolskog uzrasta, da je to budućnost srpske zajednice na tom području, da toj djeci želimo pružiti dodatnu nastavu na srpskom jeziku, pravoslavni vjeronauk ako to žele, kao što to imaju u Pakracu i Lipiku. Dosad smo toj djeci organizovali izlete ovdje u Banjaluku, Zagreb, Beograd, bili smo čak i gosti predsjednika Vučića u Predsjedništvu Srbije u Beogradu. Posjećivali su razne manastire po Srbiji, posjetili su Vukovar i Dalj, kuću Milutina Milankovića. Jednostavno, želimo da ta naša omladina čuje i vidi ko su i što su i da vraćamo dostojanstvo Srbima Zapadne Slavonije.

NN: Kako povećati vidljivost kulturne baštine Srba u županiji?

IVANOVIĆ: Pa mislim da i mi Srbi Zapadne Slavonije često nismo znali šta imamo, nismo znali ni za Zmaj Ognjenog Vuka i dvor u Bijeloj Stijeni. Nismo znali za mnoge naše slavne Slavonce koji su proistekli s tog područja, nismo znali da je većina tvoraca svemirskog programa "Apolo" dijelom naši zapadni Slavonci. Nismo znali za Vladičanski dvor u Pakracu i za jednu od najstarijih i najvažnijih srpskih biblioteka, pa rekao bih i evropskih na ovom području, da je to najvrednija rukopisna biblioteka srpskih srednjovjekovnih spisa van Srbije. U Republici Srpskoj nema primjeraka knjiga Goraždanske štamparije, a u jednom Pakracu imamo. Da su naši manastiri Pakrac, Sveta Ana, Orahovica jedan od bastiona srpskog pravoslavlja zapadno od Drine. Da se samo u Orahovici nalazi freskopis loze Nemanjića, što dovoljno govori o povezanosti tih Srba sa svojim izvorima, s Kosovim i Metohijom. Mislim da je to jedan od putokaza da se otvore vrata, nadam se nakon ove korona krize, dolazaka mladih ljudi, ljudi koji žele vidjeti nešto i naučiti, jer Pakrac u Zapadnoj Slavoniji je samo sat vožnje od Banjaluke. Vjerujem da mnogi, a posebno mladi, nisu čuli za taj kraj.

NN: Kakva je saradnja sa Srbima koji su izbjegli iz Zapadne Slavonije?

IVANOVIĆ: Ja se nadam da je to u uzlaznoj putanji, da ćemo upravo možda kroz zajedničke izlete, dolaske u Zapadnu Slavoniju oživjeti suradnju. Imam suradnju s udruženjima ovdje u Banjaluci, kao i udruženjima u Beogradu, a svakako su sretni i zadovoljni kada naši Slavonci pruže podršku obnovi svetinja u Zapadnoj Slavoniji. Već je bilo nekoliko humanitarnih akcija sakupljanja pomoći u Australiji, Kanadi i drugim državama.

NN: Kakve su mogućnosti investiranja Srba u Pakrac i županiju?

IVANOVIĆ: Mislim da sada postoje dobre mogućnosti za sve one ljude koji su u biznisu da otvore svoja predstavništva u Pakracu. Značajna sredstva se kroz EU fondove ulažu u poljoprivredu i poljoprivrednu mehanizaciju i velika je zainteresovanost za kupovinu jeftinije mehanizacije iz Srbije, BiH, a prije svega znajući za porezne olakšice, znajući za sredstva koji ti preduzetnici ulažu, oni postaju time preduzetnici u EU. Mogu dobiti značajna sredstva iz domaćih, a posebno iz EU fondova. Reći ću vam samo da ukoliko neko osnuje firmu u Pakracu može dobiti preko 20.000 kuna bespovratnih sredstava za otvaranje svog preduzeća na ovom području.