Iz Hrvatske pojasnili kako građani BiH mogu ući u zemlju

ZAGREB - Iako je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske objavilo uslove za državljane trećih zemalja, kojima pripada i BiH, koje moraju ispunjavati kako bi ušli u ovu državu, pitanje prelaska granica izazvalo je određene nedoumice kod bh. građana.

Na stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske navedeno je da državljani Bosne i Hercegovine za ulazak u ovu državu moraju posjedovati jednu od tri potvrde koja im omogućava ulazak u ovu državu. Navedene opcije za ulazak u zemlju na snazi su do 15. juna kada će MUP Hrvatske i Krizni štab razmatrati eventualne promjene.

Državljani Bosne i Hercegovine za ulazak u Hrvatsku moraju prikazati negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa - BAT, pri čemu BAT test mora biti sa Zajedničke liste brzih antigenskih testova koje međusobno priznaju države članice Evropske Unije.

Druga mogućnost za ulazak u susjednu zemlju ogleda se u samoj vakcinaciji, a upravo je ova odluka izazvala određene nedoumice kod državljana Bosne i Hercegovine.

Na stranici MUP-a Republike Hrvatske naznačeno je da državljani BiH granicu mogu preći i ako posjeduju potvrdu o primanju dvije doze vakcine koje se koriste u EU, ako je prošlo 14 dana od revakcinacije ili primanja prve doze u slučaju vakcinacije vakcinom koja se prima u jednoj dozi (Janssen/Johnson&Johnson).

"Ulazak je moguć i uz potvrdu o primitku prve doze vakcine Pfizer, Moderna ili Gamaleya (Sputnik V), s kojom je moguće ući u Republiku Hrvatsku u razdoblju od 22. do najviše 42. dana od primitka ove vakcine, odnosno od 22. do najviše 84. dana od primitka prve doze vakcine AstraZeneca", navodi se.

Međutim, određeni broj građana Bosne i Hercegovine vakcinisan je i kineskim vakcinama Sinopharm odnosno Sinovac. Ove vakcine još uvijek nisu odobrene za korištenje u cijeloj Evropskoj uniji.

S obzirom na to da one nisu naznačene na stranici MUP-a Hrvatske došlo je do konfuzije u bh. javnosti, a iz Granične policije Republike Hrvatske pojasnili su praksu u vezi s prelaskom granice građana koji su vakcinisani kineskim vakcinama.

"Građani koji su vakcinisani kineskim vakcinama Sinovac ili Sinopharm mogu preći granicu ukoliko su primili obje doze vakcina i ako je nakon revakcinacije prošlo 14 dana", pojašnjeno nam je iz Granične policije Hrvatske.

Iako kineske vakcine nisu naznačene na stranici MUP-a Republike Hrvatske kao vakcine uz koje je moguće ući u Hrvatsku, ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović je na konferenciji za novinare 31. marta naglasio da će građani vakcinisani ruskim i kineskim vakcinama biti tretirani kao i građani koji su vakcinisani vakcinama koje je odobrila Evropska agencija za lijekove (EMA).

"Za nas je sad bitno da je vakcina, i ruska i kineska, osobe koje su se vakcinisale i tim vakcinama bit će tretirane na isti način kao i one osobe koje su dobile neku drugu vakcinu, rekao je Božinović", prenosi "Jutarnji list".

Pored antigenskih i PCR testova, te potvrde o vakcinaciji, za građane Bosne i Hercegovine, kao što je pojašnjeno i ranije, postoji i treća mogućnost za ulazak u Hrvatsku.

Državljani BiH u Hrvatsku mogu ući i s potvrdom o tome da su prebolovali zarazu korona virusom.

"Građani moraju predočiti potvrdu o preboljenju Kovid-19 i primitku jedne doze vakcine unutar šest mjeseci od početka bolesti, s tim da vakcinacija mora biti provedena prije manje od 180 dana od dolaska na granični prijelaz. Prelazak je moguć i uz predočenje pozitivnog PCR ili brzog antigenskog testa, kojim se potvrđuje da se vlasnik oporavio od infekcije virusom SARS-CoV-2, pri čemu je taj test napravljen unazad 180 dana, a stariji od 11 dana od dana dolaska na granični prijelaz ili uz predočenje liječničke potvrde o preboljenju", navodi se.

Na kraju, na stranici MUP-a Republike Hrvatske stoji kako građani imaju mogućnost obaviti testiranje i pri dolasku u zemlju.

"Građani mogu obaviti PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje - BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obavezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset dana", stoji u objašnjenju Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske.