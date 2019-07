Iz talasa u Baru spaseno sedam lica

​BAR - Sedam lica spašeno je danas iz morskih talasa na barskoj rivijeri, saopšteno je iz crnogorske Uprave pomorske sigurnosti i pogranične policije.

Dvoje mladih spaseno je kod lukobrana u Baru, četvoro mladih u Sutomoru i stariji muškarac u Čanju, saopšteno je iz Uprave pomorske sigurnosti.

Direktor Uprave Safet Kočan kaže da je do incidenta u Sutomoru došlo jer četvoro mladih nije ispoštovalo upozorenja, odnosno istaknute crvene zastavice na plažama koje označavaju zabranjen ulazak u more na barskoj rivijeri zbog talasa, koji su danas dostizali visinu i do dva metra.

On je rekao je da su mladi od obale bili udaljeni oko 300 metara i da su nisu mogli da se vrate jer su talasi bili do dva metra.

"Srećom, niko od njih nije povređen. Čamcima Uprave pomorske sigurnosti i pogranične policije dovezeni su do obale, gdje su ih čekala kola Hitne pomoći", rekao je Kočan.

Posada čamaca Uprave pomorskog spasavanja intervenisala je kod lukobrana u Baru gdje dvoje mladih nije uspijevalo da se domogne obale, jer su ih talasi odvlačili od obale.

U Čanju je spasen stariji muškarac.