Izabran novi ministar prosvjete Srbije

Većinom glasova u Skupštini Srbije narodni poslanici su izabrali Slavicu Đukić Dejanović za novu ministarku prosvjete.

Za Đukić Dejanović je glasalo 149 poslanika, protiv je bilo 40, a uzdržanih je bilo pet.

Pošto je izabrana, Slavica Đukić Dejanović položila je zakletvu u Narodnoj skupštini.

Ukupno su glasala 194 poslanika. Glasalo se javno, tako što su čitana imena poslanika, koji su se onda izjašnjavali "za" ili "protiv".

Podsjetimo, Slavica Đukić Dejanović predložena je za ministarku prosvjete, nakon što je Branko Ružić podnio ostavku na tu funkciju. Đukić Dejanović je i ranije bila ministarka u Vladi Srbije, u nekoliko resora.

Slavica Đukić Dejanović rođena 1951. u Rači Kragujevačkoj. Osnovnu i srednju školu završila je u Kragujevcu, a Medicinski fakultet, magistarske, doktorske studije i specijalizaciju iz neuropsihijatrije na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

U sedam mandata bila je poslanik u Skupštini Srbije, Saveznom parlamentu SR Jugoslavije i Državne zajednice Srbije i Crne Gore.

U prelaznoj Vladi Srbije bila je ministar za brigu o porodici i član Interparlamentarne unije.

Obavljala je funkciju predsjednika Skupštine Srbije od 2008. do 2012. godine, kao i funkciju vršioca dužnosti predsjednika Srbije, od početka aprila do kraja maja 2012. godine. Od 2012. do 2014. bila je ministarka zdravlja Srbije.

Najveći dio svoje karijere provela je kao redovni profesor, šef Katedre za psihijatriju i prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu. Od 1982. godine u nastavi je na predmetu "Psihijatrija" na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu.

Bila je najmlađi žena doktor medicinskih nauka u Šumadiji i osnivač je dnevne Psihijatrijske bolnice.

Obavljala je funkciju direktora Kliničko-bolničkog centra u Kragujevcu u periodu od 1993. do 2000. godine, a od 2014. do 2016. godine bila je direktor Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević" u Beogradu.

Od avgusta 2016. do oktobra 2020. obavljala je funkciju ministarke bez portfelja u Vladi Srbije zadužena za demografiju i populacionu politiku. Trenutno obavlja funkciju specijalne savjetnice za implementaciju Agence 2030.

Autor je sedam knjiga, dva udžbenika za studente redovne nastave i jedan je od autora tri udžbenika za studente poslije diplomske nastave. Autor je i koautor više od 200 naučnih i stručnih radova, od kojih je, samo u posljednjih pet godina, 31 objavljen na SCI listi.

Nosilac je priznanja Psihijatrijske sekcije Srpskog ljekarskog društva, Povelje za doprinos zdravstvu grada Kragujevca, kao i Đurđevdanske nagrade.

Član je Udruženja psihijatara Srbije, a obavljala je funkciju predsjednika tog udruženja u dva mandata, prenosi N1.