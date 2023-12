Izbori u Srbiji: Evo šta su pokazale prve projekcije na osnovu 71,8 odsto uzorka (UŽIVO)

Više od 6.500.000 građana imalo je danas pravo da glasa na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima u Srbiji. Biračka mjesta, njih 8.273, bilu su otvorena od sedam do 20 časova, a nisu prijavljene veće nepravilnosti.

Oni koji su iskoristili svoje biračko pravo glasali su za poslanike Narodne skupštine i parlamenta Vojvodine, odbornike Skupštine grada Beograda i još 64 lokalne skupštine. Srpski državljani koji žive u inostranstvu mogli su da glasaju u 35 zemalja na 81 izbornom mjestu.

22.08 Prve projekcije IPSOS/CeSID nakon 71,8 odsto obrađenog uzorka

Prema prvim projekcijama IPSOS/CeSID-a, na osnovu 71,8 obrađenog uzorka, lista "Srbija ne sme da stane" osvojila je na parlamentarnim izborima 46,7 odsto glasova, lista "Srbija protiv nasilja" 23 odsto, lista oko SPS-a 6,9 odsto, koalicija Nada 4,8 odsto i "Mi - Glas iz naroda" 4,8 odsto, rekao je Ivo Čolović iz Cesida.

Savez vojvođanskih Mađara osvojio je 1,7 odsto, stranka Usame Zukorlića 0,8 odsto, a SDA Sandžak 0,6 odsto, rekao je Čolović i dodao da je blizu cenzusa i koalicija Dveri i Zavetnika, koji imaju 2,8 odsto.

"Ona je najbliža prelasku cenzusa, da li će se to ostvariti, videćemo, ali prema trenutnim trendovima, zadržaće se na ovom procentu", dodao je Čolović. On je rekao da Cesid smatra da odstupanja od ovih rezultata mogu da budu od 0,6 do 0,7 odsto, prenosi Tanjug.

"Ipak, kao i uvek, mi smo strpljivi i oprezni, treba sačekati još malo da se popuni uzorak kako bismo znali sudbinu koalicije Zavetnici-Dveri, da vidimo kakav će biti njihov konačni izborni rezultat", istakao je Čolović.

Kada je riječ o izbornim rezultatima iz Beograda, Čolović je rekao da se još čekaju rezultati.

"Beograd je malo komplikovaniji, znatno su veća biračka mesta. Moramo biti strpljivi, sačekati da se prvo prebroje glasovi, a onda i da se jave naši ljudi koji se nalaze na terenu, odnosno svi posmatrači, a imali smo ih oko 900. Rezultati se popunjavaju, ali ne u dovoljnoj meri da bismo mogli da govorimo o ishodu. Dakle, budimo strpljivi i nadam se da ćemo uskoro moći da govorimo o rezultatima za grad Beograd", poručio je Čolović.

21.44 Prve projekcije IPSOS/CeSID

Prema prvim projekcijama IPSOS/CeSID-a, na osnovu 65,1 odsto uzorka, lista "Srbija ne sme da stane" osvojila je na parlamentarnim izborima 46,6 odsto glasova, lista "Srbija protiv nasilja" 23 odsto, lista oko SPS-a 6,9 odsto, koalicija Nada 4,9 odsto i "Mi - Glas iz naroda" 4,8 odsto. Blizu cenzusa je i koalicija Dveri i Zavetnika, koji imaju 2,8 odsto, prenosi Tanjug.

21.36 Podaci agencije “Ipsos adrija“

Srđan Bogosavljević iz agencije “Ipsos adrija“ kaže za RTS da u ovom trenutku jedino što može da kaže je da je lista "Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane" osvojila najviše glasova, a da je "Srbija protiv nasilja" na drugom mestu.

Ističe da se još čeka uzorak iz Beograda, koji će uticati na ukupnu sliku.

21.07 "Izborni dan prošao regularnije nego bilo koji drugi"

Predsjednik Republičke izborne komisije u Srbiji Vladimir Dimitrijević izjavio je večeras da je izborni dan prošao sa mnogo više regularnosti nego bilo koji drugi izborni proces.

Dimitrijević je na sedmoj konferenciji RIK-a za medije, rekao da su se tokom cijelog izbornog dana masovno pojavljivali navodi na društvnim mrežama koje je RIK pratio i apelovao na državne organe da odmah reaguju.

"Sve te navode pratimo i apelujemo na nadležne državne organe da odmah reaguju. Mi nismo ni mogli da utvrdimo nepravilnosti, mogli smo da apelujemo na sve ono što su mediji navodili na ovaj ili onaj način, da preko lokalnih izbornih komisija pokušamo da dođemo do određenih podataka. Mnoge od tih stvari, što sam isticao na komisiji, nisu bile istinite", rekao je Dimitrijević.

Istakao je da su nadležni državni organi promptno preduzimali sve iz svojih nadležnosti.

Zahvalio im je na tome i istakao da pre svega misli MUP i nadležno tužilaštvo, prenosi Tanjug.

20.37 RIK: Prvo se prebrojavaju glasovi za parlamentarne izbore

Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević objasnio je na konferenciji za novinare da se prvo otvaraju glasačke kutije i prebrojavaju glasovi za parlamentarne izbore, a zatim za pokrajinske i lokalne izbore, prenosi RTS.

20.26 Lideri u štabovima stranaka, uskoro prva obraćanja

Predsjednik Srbije i član SNS Aleksandar Vučić stigao je večeras zajedno sa stranačkim funkcionerima u štab koalicije okupljene oko izborne liste "Srbija ne sme da stane" na Novom Beogradu.

Planirano je da se u 20.30 sati održi prva konferencija za medije na kojoj će se prema najavama obratiti poverenica SNS za Beograd Ana Brnabić, prenosi Tanjug.

I lider socijalista Ivica Dačić zajedno sa stranačkim funkcionerima stigao je večeras u prostorije SPS na Studentskom trgu gdje će sačekati preliminarne rezultate izbora.

Prva konferencija za novinare u SPS očekuje se nakon što budu saopšteni prvi preliminarni rezultati, rečeno je u njihovom štabu.

Prva konferencija za medije u izbornom štabu liste "Mi - glas iz naroda" dr Branimir Nestorović održaće se poslije 21 čas, prenosi Tanjug.

Veliki broj aktivista i ljudi sa liste rekli su da očekuju dobar rezultat na republičkim izborima.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.