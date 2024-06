Izbori u Srbiji: Ovako je proteklo glasanje u 15 gradova i 74 opštine

Glasanje na lokalnim izborima u Srbiji u 15 gradova i 74 opštine i gradske opštine završeno je u 20 sati, kada su birališta zatvorena. Rezultate glasanja i vijesti iz izborne noći možete pratiti u našem lajv blogu za gradove Srbije i posebno za glavni grad.

Na izborima za Skupštinu grada Beograda učestvuje 14 lista, koliko i za Skupštinu Novog Sada, a u Nišu 11 lista. Glasanje je sprovedeno u još 12 gradova: Subotici, Zrenjaninu, Kikindi, Vršcu, Pančevu, Somboru, Sremskoj Mitrovici, Valjevu, Požarevcu, Jagodini, Užicu i Čačku.

Ovako je protekao izborni dan:

19.27 Cesid: U Beogradu je do 19 časova glasalo 42,2 odsto birača

19.15 SNS Beograd: "Napadnute stranačke prostorije u Zemunu, prebijen predsednik odbora"

18.55 Ovo su rezultati izlaznosti za Beograd do 18 sati

Na teritoriji Grada Beograda do 18 časova glasalo je 37,71 odsto od ukupnog broja upisanih birača.

Rezultate izlaznosti saopštila je Gradska izborna komisija na osnovu dobijenih podataka od Republičkog zavoda za statistiku.

18.40 Izlaznost u Zapadnoj Srbiji do 18 sati

Prema podacima dobijenim u lokalnim izbornim komisijama, izlaznost u sedam opština i gradova u Zapadnoj Srbiji do 18 sati izgleda ovako:

Čačak - 37,82%,

Gornji Milanovac - 39,4%,

Ivanjica - 34,4%,

Nova Varoš - 47,6%,

Arilje - 30,5%,

Užice i Sevojno - 38,31%,

Čajetina - 54,37%.

Za sada izborni dan protiče bez većih nepravilnosti.

17.34 CESID objavio rezultate izlasnosti do 17 časova

Do 17 časova izlaznost u Beogradu bila je 34,8 odsto, u Novom Sadu 38,5, u Nišu 36,9 odsto, saopštili su danas Cesid i Ipsos.

17.26 Povodom izbora oglasilo se Više javno tužilaštvo u Novom Sadu

Povodom održavanja lokalnih izbora oglasilo se Više javno tužilaštvo u Novom Sadu koje obaveštava javnost da će, u skladu sa svojim zakonom utvrđenim nadležnostima, preduzeti sve radnje i izvršiti potrebne provere u vezi sa svim podnetim krivičnim prijavama u vezi sa izborima.

17.09 Poznata izlaznost u Beogradu do 16 sati

Na teritoriji Grada Beograda do 16 časova glasalo je 31,09 odsto od ukupnog broja upisanih birača.

Rezultate izlaznosti saopštila je Gradska izborna komisija na osnovu dobijenih podataka od Republičkog zavoda za statistiku.

15.30 U Vojvodini do 14 časova izlaznost oko 30 posto

U većini Vojvođanskih gradova i opština do 14 časova izlaznost se kretala oko 30 odsto od ukupnog broja birača.

U Novom Sadu je, prema podacima Gradske izborne komisije, do 14.00 časova glasalo 28,58 birača, a prema podacima CESID-a, izlaznost je daleko veća u onosu na decembarske izbore.

15.13 Poznata izlaznost u Beogradu do 14 sati

Na teritoriji Grada Beograda do 14 časova glasalo je 25,02 odsto od ukupnog broja upisanih birača, saopštila je Gradska izborna komisija.

GIK je dodala da je izlaznost do 14 sati u Beogradu saopštena na osnovu podataka dobijenih od Republičkog zavoda za statistiku.

15.00 Glasao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Predsjednik Srbije AleksandarVučić glasao je u 15.00 časova na biračkom mjestu 140, na adresi DV „Tesla – Nauka za život“ u Bulevaru Crvene armije broj 1 na Novom Beogradu.

14.46 Do 14 časova na lokalnim izborima u Nišu glasalo 26,96 odsto birača

Na području grada Niša svoje biračko pravo na izborima za odbornike gradske i opštinskih skupština iskoristilo je 26,96 odsto građana, pokazuju podaci Gradske izborne komisije.

Posmatrano po gradskim opštinama, najveća izlaz nost je na području Niške Banje, a najmanja na području opštine Pantelej, s tim što razlike nisu velike.

Na području Niške Banje do 14 časova izlaznost je bila 27,95 odsto, na području opštine Medijana 27,66 odsto, na području Palilule 26,63 odsto, na području opštine Crveni krst 26,34 odsto i na području opštine Pantelej 26,28 odsto.

14.38 SNS saopštila: Napadnut kol centar stranke u Novom Sadu

Srpska napredna stranka saopštila je da ovaveštava sve medije i nadležne institucije Republike Srbije, pogotovo Misiju ODIHR, da je danas oko 13 časova grupa lica izvršila brutalan i rušilački napad na javnu imovinu Novosadskog sajma i to na prostorije koje je legalno i legitimno zakupila SNS, i ukojima se nalazi kol-centar stranke.

Ovaj kol-centar radi i funkcioniše tradicionalno na pomenutoj lokaciji, što je opšte poznata stvar više godina i posluje potpuno u skladu sa svim Zakonskim propisima Republike Srbije, navode iz Gradskog odbora SNS Novi Sad.

Kako dodaju, ''vandali i kriminalci, njih oko 100, pokušali su da provale u prostorije u kojima je kol-centar i tada su razvaljivali vrata i uništavali sve pred sobom''.

''Predvođeni Mišom Bačulovim, Brajanom Brkovićem i Miranom Pogačarom, isekli su struju u predmetnim prostorijama na Novosadskom sajmu i na taj način ugrozili živote svih prisutnih na predmetnoj lokaciji, što je direktan teroristički čin i uništavanje elektrodistribucione mreže Republike Srbije'', dodaje se u saopštenju SNS.

Predmetni prostor zakupljen je u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti Republike Srbije i potpuno u skladu sa ovim Zakonom, navode iz SNS.

''Kao dokaz tome prilažemo kopiju Ugovora za zakup sala u Kongresnom centru Novosadskog sajma koji prostor je legalno zakupila Srpska napredna stranka Gradski odbor Novi Sad. Upozoravamo nadležne institucije i opštu javnost, kao i predstavnike međunarodnih organizacija, naročito Kancelariju OEBS za demokratske institucije i ljudska prava da je u Novom Sadu trenutno na snazi brutalan napad na građane i imovinu Republike Srbije i zahtevamo da se sa ovim kriminalnim aktivnostima prestane odmah i da institucije zaštite građane'', ističe se u saopštenju.

14.00 Incident na Vračaru

Na biračkom mestu 31 u Osnovnoj školi "Jovan Miodragović" na Vračaru jutros oko 10 sati je došlo do incidenta kada je profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu Filip Ejdus verbalno napao člana odbora, a zatim nastavio da vikanjem uznemirava glasače i kontrolore, rekla je za Tanjug članica odbora na tom biračkom mestu Sara Radivojević.

Radivojević je rekla da je Ejdus došao da glasa, a da ju je zatim napao pitanjem "kakve su to liste?".

"Ušao je gospodin Filip Ejdus vidno iznerviran, ne znam zbog čega. Došao je do mene, pitao me kakve su to liste i šta ja radim i počeo je da viče na mene. Pokušala sam da mu objasnim, ali nisam mogla da dođem do reči", rekla je Radivojević.

13.08 Izlaznost u Nišu i Beogradu do podneva veća od 17,5 posto

Predsednica Gradske izborne komisije (GIK) Niša Danijela Milićević rekla je da je izlaznost u tom gradu do 12.00 sati bila 17,76 odsto upisanih birača.

U Beogradu je do 12.00 sati glasalo 17,54 odsto građana upisanih u jedinstveni birački spisak, saopštila je Gradska izborna komisija.

12.51 Glasanje u Bujanovcu: Ovo su rezultati izlaznosti do podneva

Izlaznost na izborima za odbornike Skupštine opštine Bujanovac do 12 časova iznosila je 13,5 odsto, rečeno je u Opštinskoj izbornoj komisiji (OIK).

Praćenje izlaznosti OIK vrši na osnovu podataka sa dva biračka mesta - broj 27 Dom kulture u selu Oslare i biračkom mestu 53 u školi "Naim Frašeri" u Bujanovcu, penosi portal Bujanovačke.

Izlaznost varira od mesta do mesta pa je tako na biračkom mestu broj 49 u vrtiću u Bujanovcu do 12 časova glasalo 125 od 569 upisanih, odnosno 22 odsto.

Bujanovčani glasaju na 59 izbornih mesta, a pravo glasa ima 43.079 građana.

12.47 Do podne u Novom Sadu glasalo skoro 22 posto birača

Zamenik predsednika Gradske izborne komisije u Novom Sadu Milovan Šijakov izjavio je da je do 12 časova izlaznost bila 21,94 odsto kao i da nije bilo nepravilnosti.

"Nismo imali bilo kakvih zastoja, prekida, imali smo tehničke stvari u smislu lampe, ali to smo rešili. Nekih nepravilnosti nismo imali, prema tome glasanje se obavlja uobičajeno, kakva će biti izlaznost, ja trenutno ne mogu da procenim", kazao je Šijakov.

On je dodao da će sledeća konferencija Gradske izborne komisije u Novom Sadu biti u 14.30.

12.46 Objavljena izlaznost u Subotici

U Subotici je na lokalnim izborima do 11 sati glasalo 14,5 odsto od 125.457 upisanih birača. Nema prijavljenih nepravilnosti, prenosi RTS navode Gradske izborne komisije.

U Subotici građani mogu glasati na 102 biračka mesta za jednu od pet izbornih lista.

12.34 Ovako teče glasanje u zapadnoj Srbiji

U sedam lokalnih samouprava na teritoriji Zapadne Srbije izlaznost na lokalne izbore do 12 sati izgleda ovako:

Čačak - 16,91%

Gornji Milanovac - 15%

Ivanjica - rade presek u 13.00 sat

Nova Varoš - 22,3%

Arilje - 13,74%

Užice i Sevojno - 16,8%

Čajetina - 20%

Do sada izborni dan u svim opštinama i gradovima protiče bez većih nepravilnosti.

11.40 Glasao i Milorad Dodik

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik glasao je danas na lokalnim izborima u Beogradu.

11.03 U Beogradu 9,32 odsto birača glasalo do 10 sati

U Beogradu je do 10.00 časova glasalo 9,32 odsto građana upisanih u jedinstveni birački spisak, saopštila je Gradska izborna komisija. U glavnim gradu Srbije, građani su počeli da glasaju od 7.00 časova na 1.265 biračkih mesta koja se zatvaraju u 20.00. To je uvećanje od 85 izbornih mesta, odnosno sedam odsto u odnosu na broj biračkih mesta na izborima 2023. godine. Ukupan broj upisanih birača za današnje izbore za odbornike Skupštine grada Beograda iznosi 1.602.150.

10.39 Izlaznost u Novom Sadu do 10 sati 12,6 odsto

Zamenik predsednika Gradske izborne komisije Novog Sada Milovan Šijaković saopštio je danas na konferenciji da je do 10 časova u tom gradu glasalo 12,6 odsto upisanih birača.

Šijaković je naveo da nije bilo problema na biračkim mestima, dodajući da sva biračka mesta rade i da građani pristižu, kao i nema velike razlike kada je reč o izlaznosti u odnosu na izbore prošle godine.

"Izlaznost koja je manje više uobičajena, tako je bilo i na prethodnim izborima. Što se tiče izbornog procesa, sva mesta su otvorena u 7.00 časova. Većih problema nije bilo, birači postepeno dolaze. Zastoja takođe nije bilo", rekao je Šijakov novinarima.

On je najavio da će GIK u tom gradu u izbornoj noći saopštavati procenat obrađenih glasova.

"Prve preliminarne rezultate možemo očekivati kad dobijemo sav materijal, odnosno iza 20.00 časova", rekao je Šijakov.

10.13 IPSOS/CESID objavili prve podatke o izlaznosti do 9 sati: U Beogradu 5,8 odsto, u Novom Sadu 7,8 odsto, u Nišu 4,6 odsto

Prema podacima IPSOS/CESID izlaznost na izborima u Beogradu do 9.00 sati je bila 5,8 odsto.

U Nišu je izlaznost u prva dva sata izbora iznosila 4,6 odsto, a u Novom Sadu 7,8 odsto, objavljeno je na Iks nalogu Cesid/Ipsos.

10.03 Dačić sa porodicom glasao na Dedinju

Predsednik SPS i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić glasao je nešto posle 9 sati na Dedinju.

Ministar i članovi njegove porodice, supruga, sin i ćerka glasali su na biračkom mestu u mesnoj zajednici "Dedinje".

Izbori se održavaju u Beogradu i u još 14 gradova, 51 opštini i 23 gradske opštine, a biračka mesta su otvorena od sedam od 20 sati.

08.05 CESID posmatra izbore u Beogradu, Novom Sadu i Nišu

Ivo Čolović iz Cesida najavio je da će Cesid danas posmatrati izbore u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, na 550 biračkih mesta, na osnovu koje će napraviti projekciju rezultata, sat do sat i po vremena od momenta zatvaranja biračkih mesta.

Čolović je rekao za RTS da kao i svake godine Cesid radi pi-pi-vi-ti tzv. tehniku posmatranja izbora, odnosno posmatranje izbora na uzorku, na reprezentativnom uzorku biračkih mesta, na osnovu kojih se pravi projekcija rezultata.

"Tako da i ove godine nastavljamo sa tom praksom, samo što je malo izmenjenjeno, jer smo do sada uglavnom to radili na parlamentarnim izborima i beogradskim, a sada to radimo i u tri najveće grada u Srbiji. Izbori će biti interesantni svakako u celoj zemlji, ali resursi nisu dovoljno veliki da bi se pokrila svih devedesetak opština u kojim se izbori rade. To je skoro nemoguće za jednu organizaciju kao što je naša, tako da smo se odlučili za tri najveće grada" naveo je Čolović.

On je rekao i da kolege koje se bave posmatranjem izbora zajedno sa Cesidom, imaju tim od 1.500 posmatrača, koji će danas obilaziti biračka mesta, pratiti regularnost glasanja, dodajući da će i kolege iz inostranstva kojima su, kako navodi, ovi izbori svakako zanimljivi.

Govoreći o terminima kada će se saopštavati izlaznost, Čolović kaže da će u pet termina praviti presek izlaznosti, počevši od devet sati ujutro kada će praviti prvi presek.

"Sa nekim preliminarnim nalazima izlaznosti ćemo se pojaviti oko 9.30, pa ćemo zatim to ponoviti u 11 časova, 14, 17 i 19 časova. Sve do zatvaranja biračkih mesta pratimo izlaznost, da bismo posle 20 časova izašli sa procenom izlaznosti i procenom rezultata, zavisno od toga koliko se brzo budu brojali glasovi. Mislim da ćemo posle 21 čas da izađemo sa nekim prvim rezultatima izbora u jednom od ova tri grada, ne znam tačno u kom, ali možda u Nišu", zaključio je Čoloivić.

08.01 Sva biračka mesta u Beogradu otvorena na vreme

Predsednik Gradske izborne komisije Beograda Zoran Lukić rekao je danas da je svih 1.265 biračkih mesta u glavnom gradu otvoreno na vreme i da izbori protiču u najboljem redu.

Lukić je rekao da su prvi birači počeli da glasaju od 7.00 sati, kada su otvorena biračka mesta.

Na pitanje da li je od jutros bilo nekih prigovora ili prijavljenih nepravilnosti, Lukić je za RTS rekao da nije i dodao da je 25.000 članova biračkih odbora na teritoriji grada koji rade svoj posao, kao i 1.900 domaćih i stranih posmatrača koji prate rad biračkih odbora.

"Preko 1.500.000 upisanih birača u gradu Beogradu ima pravo glasa. Znači, to je konačan broj birača. Očekujemo, da sve protekne u najboljem redu i da se omogući glasanje svim onima koji su upisani u biračke spiskove", rekao je Lukić.

Naveo je da je otvoreno 1.265 glasačkih mesta, što je, kako je rekao, više u odnosu na prošlu godinu.

"Po preporukama smanjen je broj birača upisanih na svakom biračkom mestu na ispod 1.800, tako da očekujemo da će to imati posledice tako što će biti manje gužve i lakši način glasanja biračima", rekao je Lukić.

On je podsetio da su oni birači koji su promenili prebivalište, odnosno promenili biračko pravo na teritoriji grada Beograda, posle 3. jula 2023. godine, po izmenama zakona vraćeni da glasaju na ona biračka mesta gde su glasali pre 3. jula, osim kandidata za odbornike na izbornim listama koje su podnete do 10. maja 2024. godine.

07.57 Birališta u Nišu otvorena na vrijeme

U Nišu se danas održavaju izbori za odbornike Skupštine grada i pet niških gradskih opština, a prema rečima Danijele Milićević, predsednice Gradske izborne komisije sva birališta otvorena su na vreme, u sedam časova.

U Nišu pravo glasa na lokalnim izborima ima 226.266 birača. Najviše u Medijani 76.872, u Paliluli 63.292, Crveni Krst 29.175 birača, u opštini Pantelej 45.320 i Niškoj Banji 11.607 birača.

Otvoreno je 197 biračih mesta. Najviše u opštini Palilula 53, u Medijani 52, u opštini Crveni Krst 36, u opština Panetelej 40 i Niškoj Banji 16 biračkih mesta.

"U odnosu na prethodne izbore broj biračkih mesta uvećan je za 21 i ni jedno biračko mesto nema više od 1.800 birača, čime smo ispoštovali preporuke ODIHR", izjavila je Milićević.

U biračkim odborima ima 3.877 osoba, dok će izbore posmatrati preko 100 stranih i domaćih posmatrača.

07.00 Počelo je glasanje

Gradska izborna komisija Beograda proglasila je 14 izbornih lista za izbore za Skupštinu grada Beograda koja ima 110 odbornika: "Aleksandar Vučić - Beograd sutra", "Ruska stranka - Srbi i Rusi braća zauvek", "Ćale, ovo je za tebe", "Za zeleni Beograd - Kad ako ne sad - dr Dejan Žujović", "1 od 5 miliona - Beogradski front - Ritam grada- Dušan Teodosijević gradonačelnik", "Biramo Beograd - Dobrica Veselinoć - Miloš Pavlović", "Mi snaga naroda, prof. dr Branimir Nestorović", "Narodna lista- Ključ za pobedu", "Beograd - naš grad", "Unija Roma Srbije - Za Beograd", "Beograd je svet(a) - Stranka pravde i pomirenja - Usame Zukorlić", "Dr Savo Manojlović - I ja sam Beograd - Kreni-Promeni", "Saša Radulović - Dosta je bilo (ĐB) - Rešenje za promenu" i "Mi - Glas iz naroda".

U Beogradu će izbori biti održani i u 17 gradskih opština. To su Barajevo, Voždovac, Vračar, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Sopot, Obrenovac, Palilula, Novi Beograd, Rakovica, Savski venac, Stari grad, Čukarica, Surčin.

Na izborima za Skupštinu grada Novog Sada potvrđeno je takođe 14 lista, a kandididati će se takmičiti za 78 odborničkih mesta. Proglašene liste su: "Aleksandar Vučić - Novi Sad sutra", "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor", "Ruska stranka - Srbi i Rusi braća zauvek", "Istina - Adaviera - Ivana Vujasin", "Sasvim druga priča - Grad građanima", "Za prave stvari podrži Gari" i "Novi Sad glavni grad Vojvodine - Pokret autonomija - Aleksandar Odžić", "Dr Savo Manojlović - I ja sam Novi Sad - Kreni - Promeni", "Volim Novi Sad – Srpski pokret Dveri, Ivana Stojanović – Narodna stranka, Aleksandar Maksimović – Pokret živim za Srbiju, Dr Jovana Stojković", "Slovačka demokratska liga - Želmira Privizer", "Udruženi za slobodan Novi Sad – Srpska koalicija Nada (Novi DŠ, POKS) – Stranka slobode i pravde, Narodni pokret Srbije, Demokratska stranka, Srbija centar – SRCE, Pokret slobodnih građana, Zeleno – levi front, Ekološki ustanak – Ćuta, Pokret za preokret, Građanski pokret Bravo, Liga socijaldemokrata Vojvodine – Vojvođani – Prim. dr Vladimir Vrsaјkov, Borislav Novaković", "Heroji – Miša Bačulov", "Ćale ovo je za tebe – Petar Đurić" i "Saša Radulović - Dosta je bilo (ĐB) - Rešenje za promenu".

Na izborima za Skupštinu grada Niša koja ima 61 odbornika biće 11 lista na glasačkom listiću. To su: "Aleksandar Vučić - Niš sutra", "Biramo Niš - Đorđe Stanković", "Ujedinjeni - nada za Niš - Miodrag Stanković", "Grupa građana "Dr Dragan Milić", "Ruska stranka - Rusija i Niš u srcu - Tihomir Perić", "Bojan Avramović - Ne damo Niš", "Za naš Niš - Petar Bogićević - Koalicija snaga", "Dr Savo Manojlović - I ja sam Niš - Kreni - Promeni", "Ujedinjeni za selo i grad - Budimo na čisto", "Glas naroda je snaga naroda" i "Niš naš grad - Branislav Bane Jovanović - Novo lice Srbije - Miloš Parandilović". Nišlije će 2. juna glasati i za odbornike u pet niških opština i to u opštini Crveni krst, Medijani, Paliluli, Panteleju, i u Niškoj banji, dok će se birati odbornici i za požarevačku gradsku opštinu Kostolac.

Izbori će se održati u još 51 opštini u Srbiji: Ada, Aleksinac, Alibunar, Apatin, Arilje, Bač, Bačka Palanka, Bačka Topola, Bački Petrovac, Bečej, Bela Crkva, Beočin, Boljevac, Bosilegrad, Bujanovac, Čajetina, Čoka, Gornji Milanovac, Inđija, Irig, Ivanjica, Kanjiža, Kovačica, Kovin, Mali Iđoš, Nova Crnja, Nova Varoš, Novi Bečej, Novi Kneževac, Odžaci, Opovo, Pećinci, Plandište, Raška, Ruma, Senta, Šid, Sjenica, Srbobran, Sremski Karlovci, Stara Pazova, Surdulica, Svilajnac, Svrljig, Temerin, Titel, Tutin, Vrbas, Vrnjačka banja, Žabalj i Žitište.

Izborna komisija u roku od 96 časova od zatvaranja biračkih mesta treba da donose i objavi ukupan izveštaj o rezultatima lokalnih izbora koji pored broja birača koji je izašao na izbore i koji su glasali sadrži broj glasova koji je dobila svaka izborna lista kao i broj mandata. U raspodeli mandata mogu učestvovati samo izborne liste koje su dobile najmanje tri odsto glasova od broja birača koji su glasali, dok taj cenzus ne važi za manjinske liste. Izbori se neće održavati u 64 grada i opštine gde su održani u decembru prošle godine.

