Izdata saglasnost za uvoz Sputnjika V u Crnu Goru

PODGORICA - Crnogorski Institut za lijekove i medicinska sredstva (CINMED) izdao je danas saglasnost za uvoz ruske vakcine Sputnjik V.

Vakcina Sputnjik Ve daje se u dvije doze, u razmaku od 21 dan.

Prve doze, kako najavljuju "Vijesti", stići će u Crnu Goru tokom naredne sedmice.

"Postupajući u skladu sa Odlukom Vlade o uslovima za davanje saglasnosti za nabavku vakcine Sputnjik V, Institut za lekove i medicinska sredstva je po zahtjevu zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore Montefarm, 11.02.2021. izdao saglasnost za nabavku, odnosno uvoz vakcine Sputnjik V (Gam-COVID-Vac), proizvođača FSBI NRCEM N.A. N.F. Gamaleya of the Ministry of Health of the Rušian Federation, Ruska Federacija", saopštio je institut.

Iz CINMED-a su kazali, prenose "Vijesti", da je saglasnost izdata u skladu sa članom 5 Zakona o lijekovima, koji propisuje da se saglasnost za uvoz lijeka koji nije registrovan u Crnoj Gori izdaje za medicinski opravdane potrebe, odnosno u slučaju epidemija, ali i članom 8, u skladu sa kojim Vlada preduzima mjere za snabdijevanje lijekovima u slučajevima vanrednih stanja i drugih posebnih situacija i propisuje poseban postupak i uslove za davanje odobrenja za nabavku ljekova.