Izgladnjeli konji šokirali sve, vlasnik tvrdi da je to zbog alergije

KAŠTELI - Kad neko kaže da zamislimo 12 konja na jednom prostoru, dvije će slike pasti na pamet. Oni su ili na nekom prekrasnom zelenom pašnjaku gdje uživaju u sočnoj travi pod modrim nebom ili su, pak, u konjušnici, svaki u svom odjeljku i čekaju da prođe zima. Ali, puno je konja čija svakodnevnica nikada ne izgleda kao na jednoj od tih slika.

Takvih 12 konja zatekli su prolaznici u Kaštelima i užasnuli se. Mršavi, jasno vidljivih rebara, gladni i generalno jadni - tako su ih opisali. Zatvoreni u prostoru iz kojeg ne mogu izaći. Kako se čovjek ponaša prema njima, mogli bi reći samo konji.

Ali, ono što se na prvi pogled vidi, sugeriše da se prema tim životinjama njihov vlasnik ne ponaša dobro. Ako već on u sebi nema taj osjećaj koji mu nalaže da se pobrine o stvorenju koje o njemu zavisi, onda su tu zakoni. I onaj o Zaštiti životinja, kao i Kazneni zakoni Hrvatske.

Ali, čini se da inspekcija, lokalni aktivisti i poneki zgroženi prolaznik nemaju pojma kad kažu da konjima koji su u vlasništvu Dine Babiča nije dobro.

Vide im se rebra? To je zbog problema sa zdravljem, a ne nedostatka hrane. Prostor u kojem borave izgleda odvratno? To je zato što mi ne znamo ništa o načinu na koji se konje drži. Ukratko, od 2018. godine, otkako se njegovim životinjama bave institucije, Babič tvrdi kako je iza svega ljubomora drugih i nepoznavanje brige o konjima. Te je godine kolegama iz "Slobodne Dalmacije", koji su ga zvali zbog konja u užasnom stanju koji su tada bili u apartmanskom naselju Medena u Segetu Donjem, rekao da je on sa svojim konjima 25 godina, da su zbrinuti, imaju hranu i vodu i da je sve što ima u životu potrošio na njih.

Šokirani čitaoci hrvatskih medija poslali su fotografije koje su snimili kad su nedavno, sasvim slučajno, došli do ovog imanja. Životinjama se vide rebra, što ih je užasnulo, izgledaju malaksalo i cjelokupni utisak im je bio jako, jako loš. Na farmi ima dovoljno vode, rekli su, ali hranu nisu vidjeli. Nisu bili sigurni koliko dugo su konji u takvom stanju jer su ih prvi put vidjeli onaj dan kad su se javili medijima.

"Zvali smo inspekciju, rekli su da će doći kad stignu, ali nisu znali kada će to biti. Užasnuti smo da neko u ovakvom stanju drži životinje. Pa, zar je toliko teško pobrinuti se da im bude bolje? Zbog čega ih vlasnik onda uopšte ima?" rekli su čitaoci.

Što se zapravo događa u Konjičkom lubu Babič? Iz veterinarske inspekcije rekli su kako se radi o njihovim starim znancima. Bili su na toj privredi tokom 2019. i 2020. godine. Utvrdili su, kažu, kršenje Zakona o zaštiti životinja, i to dvije stavke tog zakona: onu kojom je zabranjeno životinje izlagati nepovoljnim vremenskim uslovima kojima im se nanosi bol i patnja te zanemarivanje brige o njihovu zdravlju, smještaju, ishrani i njezi. Tada su, kažu, vlasniku farme izdali dva rješenja, a vlasnik je morao konje premjestiti na novu lokaciju.

"Presudom Opštinskog prekršajnog suda u Splitu od juna 2023. godine vlasnik je proglašen krivim slijedom čega mu je izrečena novčana kazna. Nadalje, rješenjem Opštinskog prekršajnog suda u Splitu iz avgusta 2023. godine prekršajni postupak je obustavljen zbog zastare. U planu rada veterinarske inspekcije Državnog inspektorata je ponovna kontrola izdanih rješenja" pojasnili su medijima.

Sudeći prema onome što kažu užasnuti prolaznici koji su javili situaciju, čini se kako vlasnik nije ništa naučio iz posjeta inspekcije koja mu ovih dana planira opet pokucati na vrata.

Da stanje nije dobro, kažu ljubitelji konja, koji su bili zgranuti fotografijama koje su im pokazali.

"Vidi se da su to mršave i vjerovatno izgladnjele životinje. Golim okom vide im se rebra. Vidljivo je da su u lošem gojnom stanju. Budući da na slikama vidimo da su sve ovakve, može se pretpostaviti da je to zbog nedostatka hrane ili, pak, loše ishrane" kaže Damir Skok, direktor Zoološkog vrta Zagreb, po struci veterinar.

Ali, vlasnik Dino Babič tvrdi da su sve to neistine. Na imanju ima 12 konja i, kaže, ništa ne skriva. Ranč je stalno otvoren, objašnjava medijima, i svako može u bilo koje doba doći i vidjeti njegove životinje. Da nešto skriva, ne bi ih držao na tako dostupnom mjestu, tvrdi. Činjenica da su tu gdje jesu, kaže, govori da ništa ne skriva jer nema zašto.

"Ima tamo hrane, ne radi se o tome. Konji se oporavljaju od alergijskog šoka. Neki su dobri, ali imamo četiri starija konja, pa oni loše izgledaju. Razgovarao sam s veterinarima i stručnjacima za konje, vidio sam neke sitne muve, pa mislim da je ova alergijska reakcija na njih. Ja sam se 20 dana mučio s njima dok se nije pogodio dobar lijek i sad je u toku oporavak. Morate znati da konj, kad oboli, neko vrijeme ne izgleda dobro. Potrebna su mu tri ili četiri mjeseca da se oporavi i da izgleda kao prije" tvrdi Babič.

Poslije je ljutito nazvao redakciju "Jutarnjeg lista" i rekao kako je neko njegovim konjima donio zob da ih nahrani, ali to nije hrana koju bi oni trebali jesti. Kaže, ljudi koji ne razumiju koliko se on brine o konjima tim pokušajem hranjenja baciće u vjetar sav trud koji je on uložio da njima bude bolje.