Iznajmljivač apartmana opisao kako je doskočio neurednim gostima

Najveća noćna mora iznajmljivača je da im gost napravi nered i štetu u apartmanu, odmah iza one tragedije kad ostavi klimu upaljenu i izađe vani na duže vremena. "Slobodnoj Dalmaciji" javila se Splićanka kojoj su dvije gošće ostavile nered po stanu. Mokre peškire pobacale su na kauč, kuhinja je izgledala kao da je bomba u nju pala.

"Maksimalno ga održavam i ovo je prvi put u ovih nekoliko godina što iznajmljujem da me dočekao ovakav haos. Znala sam imati nekada neuredne goste, ali to nije ni približno ovome. Sve je bilo zapušteno, stvarno mi nije jasno kako su uopšte mogle boraviti u ovome. Kako im nije smetalo" kazala je Katica Bajto.

Srećom, nije imala veću materijalnu štetu, a mi smo odlučili provjeriti kako se dvije najpoznatije platforme za iznajmljivanje smještaja odnose prema ovakvom problemu.

Naime, bilo je situacija kad su gosti vlasnicima apartmana ostavljali potpuno demolirane stanove, razbijene staklene ormare, uništeno krevete, uprljane zidove... Ali, lijeka i za to ima.

Platforma "AirBnB", na kojoj se oglašava velik broj splitskih apartmana, ima besplatnu zaštitu za domaćine koja je zove "AirCover". Ona uključuje verifikaciju identiteta gostiju, provjeru rezervacija, osiguranje imovine domaćina u iznosu od 3 miliona američkih dolara, osiguranje od odgovornosti za domaćine u iznosu od milion dolara, te osiguranje od odgovornosti za doživljaje u iznosu od miliona dolara, ali i SOS liniju dostupnu non stop.

"AirCover" za domaćine uključuje osiguranje imovine i osiguranje od odgovornosti, a na temelju osiguranja imovine domaćina dobićete naknadu štete ako gost tokom boravka u smještaju koji je ugovorio na "Airbnbu" prouzrokovao neku štetu u prostoru koji iznajmljujete ili na vašoj imovini. Osiguranje imovine domaćina nije polica osiguranja. Osiguranje od odgovornosti za domaćine pružaju nezavisna osiguravajuća društva, a ono se primjenjuje ako se gost povrijedi prilikom boravka u smještaju koji je ugovorio na "Airbnbu" ili tokom učestvovanja u "Airbnb" doživljaju, što se rijetko događa.

"Ako je gost uzrokovao štetu u prostoru koji iznajmljujete ili na vašoj imovini, posjetite naš Centar za posredovanje i pošaljite zahtjev za naknadu štete. Vaš će zahtjev najprije biti poslan gostu, a ako gost ne odgovori ili ne plati u roku od 24 sata, moći ćete uključiti Airbnb kako biste zatražili odštetu. Zahtjevi za odštetu rješavaju se u najkraćem mogućem roku. Za isplatu je u pravilu potrebno dvije sedmice od podnošenja zahtjeva Airbnbu" stoji na stranicama "Airbnba".

Sudeći po iskustvima nekolicine splitskih iznajmljivača koje je "Slobodna Dalmacija" kontaktirala, te štete se zaista uredno isplaćuju, a često na račun sjednu već nekoliko sati nakon prijave štete potkrijepljene dokazima.

"Gosti su mi uništili indukcionu ploču, a štetu sam prijavila čim su izišli. Oni su negirali da su odgovorni za to i odbili su platiti, ali je sav trošak podmirio Airbnb. Samo sam im poslala fotografije uništenog frižidera i link na isti takav proizvod koji sam našla u jednoj domaćoj internet trgovini. Imala sam i situaciju kad su mi gošće potpuno uništile sve ručnike, u početku su odbile platiti štetu, ali kad se uključio Airbnb sjeo mi je novac u rekordnom roku" rekla je Splićanka, čiji su podaci poznati redakciji.

Ističe da je najvažnije dobro pregledati apartman čim gosti odu, jer se opekla kad je jednom kasno prijavila štetu na tuš-kadi.

"Nisu mi uvažili zahtjev za naknadnom štete, jer su u međuvremenu već ušli drugi gosti, pa nisam mogla dokazati da su baš prethodni to uništili", prisjeća se ona.

"Iznajmljivanjem se bavim već desetak godina, svega sam doživjela. U početku nisam ni znala da ima pravo na naknadu štete, pa sam stalno kupovala nove peškire, jer bi mi ih redovno uništili jer su ih nosili na plažu, često bi ih i ukrali, jednom su mi neki Britanci razbili i televizor, bilo je tu jako puno štete i sve sam to plaćala iz svoga džepa. Ponekad bi šteta bila veća od vrijednosti rezervacije. A onda sam saznala da imam pravo na naknadu štete i u zadnjih par godina su mi, što sami gosti, što Airbnb refundirali skoro hiljadu evra. To je super opcija" kazala je iznajmljvačica sa Žnjana.

Ona sad sve prijavljuje, čak i kad nema konkretne štete nego i kad je nered toliko veliki da mora angažovati dodatnu čistačicu. I, kako kaže, isplati joj se.

Kod "Booking.com" postoje dvije opcije kod obrade plaćanja u slučaju štete, a riječ je o pologu za slučaj štete i programu za slučaj štete. Ove dvije opcije razlikuju se u načinu na koji se obrađuje obrada plaćanja u slučaju štete.

"Ako ste postavili program za slučaj štete, mi ćemo u vaše ime provoditi postupak naplate štete. Ako odaberete polog za slučaj štete, sami ćete upravljati procesom naplate" objašnjavaju iz "Bookinga".

Ako iznajmljivač odabere opciju polog za slučaj štete, onda on može gostima unaprijed naplatiti polog za slučaj da gost uzrokuje oštećenje objekta ili predmeta tokom svog boravka. Gosti u ovoj opciji plaćaju polog direktno iznajmljivaču koji određuje kako će i kada naplatiti taj iznos.

Ako iznajmljlivač odabere program za slučaj štete, omogućiće "Bookingu" da obrađuje naplatu štete u njihovo ime bez dodatnih troškova.

"Uz ovu opciju mi ćemo se pobrinuti za sve, od kontaktiranja gosta u slučaju štete do brige o postupku plaćanja u vaše ime. Evo kako funkcioniše program za slučaj štete: Vaši gosti ne plaćaju polog unaprijed, već plaćaju samo ako uzrokuju štetu tokom svog boravka i vi to prijavite nama. Od gostiju možete zatražiti samo da plate iznos koji odgovara vrijednosti uzrokovanog oštećenja, do maksimalnog iznosa koji ćete odrediti kad postavite program za slučaj štete.

Ako dođe do štete, vi ćete predati zahtjev za naplatu štete, a mi ćemo od vaših gostiju zatražiti da to plate ako su uzrokovali štetu u vašem objektu. Imate 14 dana nakon odjave gosta da predate zahtjev putem 'Booking.com'. Mi ćemo u vaše ime kontaktirati gosta te ga obavijestiti o tome da je šteta nastala tokom boravka gosta i da vi tražite da gost plati tu štetu. Ako vaš zahtjev za plaćanje štete bude prihvaćen, mi ćemo vam isplatiti taj iznos putem bankovne doznake. Ovaj postupak može potrajati do 30 dana" stoji na stranicama "Bookinga".

Osim navedenih opcija koje nude platforme "AirBnb" i "Booking.com", sve više osiguravajućih društava nudi i osiguranja turističkih apartmana, prenosi "Slobodna Dalmacija".