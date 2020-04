Izolovan virus Kovid-19 u zagrebačkoj klinici za infektivne bolesti

ZAGREB - U klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", saznaje RTL, izolovali su virus Kovid-19, odnosno uzgojili ga u laboratorijskim uslovima. Inače, to je prvi korak za vakcinu.

„Uzgojili smo virus u laboratorijskim uslovima iz brisa pacijenta koji je bio pozitivan na SARS-COV-2“, izjavila je za RTL biolog u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Željka Mačak Šafranko.

„Kao prvo je tu neka stvar da se cijeli virusni genom sekvencionira, da se vidi kakav je slijed nukleotida, da se vide razlike prema nekim drugim sojevima, da se napravi neka generalna karakteristika. Kako raste u kulturi, brže, sporije, kako jako se umnožava“, objasnio je biolog u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Ivan Kristijan Kurolt

Mačak Šafranko se dobro sjeća tog dana.

„Bili smo u totalnom haosu. Radili smo cijelu sedmicu od jutra do mraka. Totalni haos, hrpa uzoraka za testiranje... Međutim, znanstvena radoznalost je tu nekako prevladala da sam ja uspjela otići u taj laboratorij, staviti taj bris na stanice. Nakon pet dana sam došla i vidjela da ima virusa. To smo kasnije molekularnim metodama i potvrdili. Osjećala sam se ponosno i sretno. Nisam mislila da će to ići baš tako lako“, objasnila je Mačak Šafranko.

Izolovani virus poslali su u Njemačku, i to dan nakon zemljotresa koji je pogodio Zagreb. Kancelarija im je bila potpuno uništena.

Prošlo je 55 dana od prvog slučaja zaraze u Hrvatskoj. Čovjek koji je to prvi znao je Ivan Kristijan Kurolt. Sve je provjeravao dva puta.

„Јa sam bio tu do naveče i onda sam to saznao, javio našoj profesorici Markotić, javio doktoru na odjeljenju. I onda sam otišao kući da spavam. Kako ste sami oko toga i sve je nezgodno, ujutro sam došao još jednom da sve ponovim i da budem 200 odsto siguran“, rekao je Kurolt.

