Izopšteni predlagači i oni koji su usvojili sporni Zakon

PODGORICA - Episkopski savjet SPC u Crnoj Gori pozvao je vjernike da se sabiraju u hramovima na molitvama, a policijske snage i njihove starješine "da ne primjenjuju silu". Takođe, izopšteni su predlagači spornog Zakona kao i oni koji su ga usvojili.

Episkopskom savjetu prisustvovali su mitropolit Amfilohije, episkop mileševski Atanasije, episkop budimljansko-nikšićki Joanikije, episkop zahumsko-hercegovački i primorski Dimitrije i episkop umirovljeni zahumsko-hercegovački Atanasije.

Nije učestvovao episkop dioklijski Metodije, koji je, kako je saopšteno iz Mitropolije crnogorsko primorske, zbog primjene fizičke sile nad njim od strane policije na mostu na Đurđevića Tari 26. decembra, zadržan na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

"Episkopi su se saglasili da je donošenje ovakvog Zakona, uz mnoga kršenja procedure i neusaglašenosti sa međunarodnim standardima, te bez odgovarajućeg dijaloga, nesumnjivo upereno protiv Pravoslavne Crkve, konkretno Srpske Patrijaršije, budući da su ostale tradicionalne Crkve i vjerske zajednice sporna pitanja već ugovorno riješila sa crnogorskom državom, što nije omogućeno Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi. Da je to tačno potvrđuju, kako izjave najviših državnih funkcionera i pripadnika vladajuće partije, tako i diskusije poslanika te partije u crnogorskom parlamentu, a naročito odbijanje crnogorskih vlasti da prihvate bilo koje ponuđeno rješenje od strane Crkve", navodi se u saopštenju nakon sjednice Episkopskog savjeta.

Arhijereji iz Crne Gore, kako se navodi, odbijaju sve optužbe da je "Crkva Božija u Crnoj Gori eksponent ili ostatak bilo kakve velikodržavne ili političke ideologije".

"Upravo suprotno, ovo što se namjerilo sa usvajanjem ovog Zakona i otimačinom crkvene imovine, treba da posluži svojevrsnom disciplinovanju Crkve ne bi li ona prihvatila da bude sluškinja ideološko-političke matrice aktuelnog crnogorskog režima. Jedina 'ideologija' Crkve i jedino njeno služenje kroz vijekove je bilo, i ostaće – Jevanđelje Božije i služenje Hristu Bogu našemu, raspetome i vaskrslome. Episkopi su potvrdili zaključke sa svoje telefonske sjednice od 26. decembra 2019. godine i izrazili odlučnost da se ovoj nepravdi s kojom je Crkva suočena suprostave koristeći sve domaće pravne mehanizme, ali i obraćajući se svim relevantnim međunarodnim institucijama za zaštitu ljudskih prava i sloboda".

Episkopski savjet je saopštio da se slične odredbe "kojim se otima crkvena imovina u Crnoj Gori", nalaze u proceduri i pred prištinskim organima vlasti, "te da je namjera da se Eparhiji raško-prizrenskoj Srpske Patrijaršije oduzme pravo svojine nad našim drevnim svetinjama na Kosovu i Metohiji".

"Episkopski savjet i svi episkopi pojedinačno izražavaju privrženost našoj osmovjekovnoj tradiciji i ostaju do kraja vjerni kanonskom ustrojstvu Pećke/Srpske Patrijaršije, podsjećajući da je svaka od njihovih episkopija nasljednica drevnih episkopija, koje je početkom 13. vijeka osnovao Sveti Sava, prvi arhiepiskop srpskih i pomorskih zemalja", navodi se u saopštenju.

Episkopi su pozvali pravoslavni vjerni narod u Crnoj Gori da ne klone duhom "i da se uzda u Boga i Njegovu silu".

"U ovim predbožićnim danima treba da se sabiramo u hramove na molitvu i svojim hrišćanskim dostojanstvom i odvažnošću, ne nasjedajući na provokacije onih kojima je cilj razdor među braćom, te tako pokažemo da nas crnogorski režim ni najmanje nije pokolebao niti uplašio u našem odlučnom nastojanju da branimo naše svetinje i naša vjerska prava i slobode", ističe se u saopštenju Episkopskog savjeta.

Nakon sjednice Savjeta je saopšteno da su sve crkvene zajednice slobodne da "u duhu hrišćanskog mira i bratske sloge, na prikladan način, molitveno iskazuju svoj stav protiv ugrožavanja osnovnih prava i sloboda vjernika".

"Javno pozivamo sve policijske snage i njihove starješine, sve do predsjednika i premijera, da ne primjenjuju silu, pa, eto, čak i nad episkopima, koji se mirno okupljaju radi odbrane i ostvarivanja svojih vjerskih prava. Podsjećamo ih da smo im nebrojeno puta javno saopštavali da prezir prema Pravoslavnoj Crkvi, kakav se pokazuje posljednjih skoro dvije decenije, a naročito projavljen u procesu pripreme i donošenja ovog sramnog zakonskog akta, može dovesti do loših posljedica za crnogorsko društvo, narušavanja mira i bratske sloge, koji su neprocjenjivo blago svakog savremenog društva. Donošenje ovakvog zakona ne služi na čast i blagoslov ni onima koji su ga predložili, ni onima koji su ga izglasali i proglasili i time su svi oni koji su pravoslavni, sa žaljenjem konstatujemo, sami sebe isključili iz Pravoslavne Crkve, te su stoga odlučeni od Svetih Tajni i nalažemo našem bogoljubivom sveštenstvu da im, po riječima Svetog Petra Cetinjskog, 'nikakvoga posla crkovnoga' ne obavlja, do njihovog pokajanja, za koje se molimo", ističe se u saopštenju.

Pozvali su nosioce vlasti da skupe snage i, u najkraćem roku, otvore istinski dijalog.

"Da se popravi što se popraviti može, prije nego što eventualna primjena ovog Zakona postane izvor za ozbiljne društvene diobe sa nesagledivim posljedicama. Samo bi dogovor bio istinska pobjeda Crne Gore i svih crnogorskih građana", zaključuje se u saopštenju nakon sjednice Episkopskog savjeta.

