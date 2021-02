Izrael zvanično priznao Kosovo, Priština otvara ambasadu u Jerusalimu

Izrael i samoproglašeno Kosovo danas su zvanično uspostavili diplomatske odnose - Priština je priznala Jerusalim kao glavni grad jevrejske države, a u zamjenu za pozicioniranje svoje misije u Jerusalimu, tzv. Kosovo je dobilo priznanje od Izraela.

Zbog ograničenja izazvanih korona virusom, funkcioneri su posebno potpisali zajedničke deklaracije u Jerusalimu i Prištini.

Izraelski ministar spoljnih poslova Gabi Aškenazi rekao je da je ceremonija označila "prvi put u istoriji uspostavljanje diplomatskih odnosa putem Zuma".

Dodao je da je odobrio "formalni zahtjev Kosova za otvaranje ambasade u Jerusalimu".

