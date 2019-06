Izrešetao ženu dok je držala kolica s bebom pa sebi pucao u glavu

Beograđanin D. J. ispalio je više hitaca iz pištolja u suprugu T. J. u ponedjeljak oko 20.25 sati, a zatim pucao sebi u glavu ispred zgrade na Novom Beogradu.

Prema prvim informacijama, do kojih je došao "Blic", muškarac D. J. (25) i njegova supruga T. J. (25) posvađali su se na parkingu ispred zgrade u Ulici dr Ivana Ribara u Bloku 45, nakon čega je on potegao pištolj i ispalio joj više hitaca u grudi i to u trenutku dok su se pored nje nalazila kolica sa njihovom bebom.

Muškarac se, kako javlja pomenuti portal, potom izmakao nekoliko koraka i pucao sebi u glavu.

Na licu mjesta su brojne policijske i ekipe Hitne pomoći, a T. J. i D. J. prevezeni su u Urgentni centar na odjeljenje reanimacije. Beba je prošla bez povreda, javlja "Blic" sa lica mjesta.

"Čuo sam nekoliko pucnjeva, a potom i sirene. Deca koja su šetala pse i ljudi koji su se tu zatekli su počeli da beže. Za pet minuta na licu mesta se pojavila i policija", priča jedan od očevidaca.

