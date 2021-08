Jadran će pogoditi nevrijeme, izdata upozorenja

Obilnija kiša očekuje se u Hrvatskoj u subotu, posebno na Jadranu. Na moru i područjima uz njega sutra će biti i izraženih pljuskova i nevremena.

Najmanje kiše, kako prognozira Državni hidrometeorološki zavod, očekuje se u Istri i na sjeverozapadu zemlje. Ujutro u unutrašnjosti mjestimično magla. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će duvati umjerena do jaka bura i sjeverac, podno Velebita i u sjevernoj Dalmaciji s olujnim udarima, a drugdje jugo u postupnom slabljenju. Olujni udari bure prouzrokovaće i mjestimične probleme u saobraćaju.

Najniža temperatura vazduha od osam do 13, na Jadranu između 15 i 20°C. Najviša dnevna temperatura većinom od 15 do 20 u unutrašnjosti te od 21 do 26°C na obali i ostrvima.

Izdata upozorenja

Zbog obilne kiše, nevremena ili vjetra izdato je narandžasto upozorenje za pola Jadrana, dok je za drugu polovinu izdato žuto upozorenje. Zbog kiše je izdato narandžasto upozorenje za splitsku i kninsku regiju, a za splitsku i upozorenje za grmljavinsko nevrijeme. Za dubrovačku regiju izdato je narandžasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena. Za regiju velebitskog kanala izdato je narandžasto upozorenje zbog vjetra.

Žuto upozorenje je, osim za sjeverniji dio Jadrana, izdato i za istočnu Hrvatsku.

Promjenjivo vrijeme nastaviće se i u nedjelju, kada će biti više sunčanog vremena, ali i dalje ne sasvim stabilno, pa će tako popodne biti lokalnih pljuskova, a nastaviće se i svježije vrijeme.

Najmanja vjerovatnost za kišu je za većinom sunčani ponedjeljak. Ali iako će biti mirnije i sunčanije, biće svježije nego što je to inače u ovom dijelu godine.

Kod Varaždina pijavica

Kod Varaždina je danas zabilježena pojava kopnene pijavice, objavio je Neverin.

Kako kažu, zasad ne znaju je li pijavica dotaknula tlo i ima li štete.

(Index.hr)