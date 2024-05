Jak zemljotres pogodio Hrvatsku, osjetio se i u BiH

Zemljotres jačine 4,7 stepeni po Rihteru registrovan je na području Hrvatske u ranim jutarnjim satima.

Kako javlja EMSC, potres je bio 25 kilometara od Bihaća, a kako javljaju korisnici, "žestoko se osjetio".

Potres je bio registrovan na dubini od 10 kilometara.

"''Prilično jako podrhtavanje'', 'Grunulo jako i dobro zatreslo', 'Probudilo me', Rušio je stvari s polica', 'Doslovno se sve treslo, svaki dio kuće'", samo su neki od komentara na aplikaciji za prijavljivanje potresa.

#Earthquake 25 km NW of #Bihać (Bosnia & Herzegovina) 2 min ago (local time 05:38:48). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via: https://t.co/IbUfG7TFOL https://t.co/MvqL84jgDb pic.twitter.com/cV5t5Fypof