Jak zemljotres pogodio okolinu Podgorice, osjetio se i u Skoplju

PODGORICA - Jak zemljotres od 5,2 stepena po Rihteru pogodio je prije 20 minutra Crnu Goru.

Epicentar je registrovan 60 km sjevero-istočno od Podgorice, odnosno 96 km zapadno od Prištine, a prema pisanju građana osjetio se čak i uz Skoplju.

Felt #earthquake M5.3 strikes 102 km W of #Pristina (#Kosovo) 19 min ago. Please report to: https://t.co/3R7LUFiXC9 pic.twitter.com/zBGfbyRwfl