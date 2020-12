Jak zemljotres u Hrvatskoj, osjetio se i u Banjaluci

ZAGREB - Zemljotres jačine 5,2 stepena po Rihteru zatresao je jutros oko 6:30 centralni dio Hrvatske.

Prema podacima hrvatske Seizmološke službe, jutros u 6,28 sati seizmografi su zabilježili jak potres s epicentrom kod Petrinje.

Magnituda potresa iznosila je 5.0 prema Rihteru, a intenzitet u epicentru VII stepena EMS skale.

"Prema preliminarnim podacima potres je bio 5,0 prema Rihteru s epicentrom 10-ak kilometara od Gline, kod Pokupskog. To područje je pogodio potres 1880. godine", kazao je za HRT seizmolog Krešimir Kuk iz Seizmološkog zavoda Hrvatske.

Područje Petrinje je nakon prvog potresa u 6:28 pogodilo još nekoliko slabijih, javio je Index.hr.

Darinko Dumbović, gradonačelnik Petrinje, rekao je da u gradu ima štete od potresa.

"Pogodio nas snažan potres, nikada nisam ovo doživio. Ne znam ima li žrtava, materijalne štete ima", rekao je Dumbović za N1.

EMSC javlja da je zemljotres zabilježen 50 kilometara jugoistočno od Zagreba.

Kako nam javljaju čitaoci, zemljotres se osjetio i u najvećem gradu Republike Srpske Banjaluci.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.2 in Croatia 41 min ago pic.twitter.com/XuSwCNkMTo