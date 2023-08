Jako nevrijeme pogodilo Hrvatsku, snimljena i velika pijavica

Nevrijeme sa grmljavinom i pljuskovima, koje bi trebalo da u narednim satima zahvati čitavu teritoriju Hrvatske, već je stiglo u Istru.

Kod Rovinja se pojavila ogromna pijavica, a jak kišni talas zabilježen je od Poreča do Umaga.

"Žestoko je na moru jugozapadne Istre i ide prema obali", "Uf, kakva oluja", navode građani na društvenim mrežama.

Kako prenose tamošnji mediji, pada kiša i grmi, a vjetar duva jačinom od 20 kilometara na sat.

Radarska slika pokazuje da je nevrijeme zahvatilo zapadnu obalu Istre i sjeverni Jadran.

U Rovinju je zabilježen i tornado.

DHMZK upozorava da bi količina padavina trebalo da bude veća od 30 mm, a vjerovatnost grmljavine je iznad 75 odsto.

"Budite spremni na jaku grmljavinu koja može izazvati veliku štetu i zaštitite se od groma. Moguća je šteta na imovini i drveću, lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i grad, kao i prekidi u aktivnostima na otvorenom i saobraćaju", navodi se u saopštenju.

No biggie, just a tornado in Rovinj. Normal global warming stuff, nothing to see here. pic.twitter.com/zsIugTK9gU