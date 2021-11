Jandroković: Milanović je vrhovni lažljivac

ZAGREB - U hrvatskom državnom vrhu nastavljeni su sukobi između predsjednika Zorana Milanovića s jedne i vlade premijera Andreja Plenkovića zbog ministra odbrane Marija Banožića, a u sve se danas uključio i predsjednik sabora Gordan Jandroković, koji je javno za šefa države rekao da je "ne samo vrhovni komandant, već i vrhovni lažljivac".

Jandroković je to rekao na konferenciji za novinare da bi, kako prenose hrvatski mediji, odgovorio na optužbe Milanovića na njegov račun poslije sjednice Vijeća za odbranu.

"Osim što je stalno upadao u riječ admiralu Robertu Hranju i patronizirao, dogodila se i situacija u kojoj je Milanović dao ocjenu stanja HV-a na način koji me je zaprepastio", rekao je Jandroković.

Dodao je da je, kada je dobio riječ, admirala Hranja pitao šta misli o toj Milanovićevoj ocjeni, ali mu, kaže, predsjednik nije dao da dođe do riječi, pa je došlo da neugodne verbalne polemike između Milanovića i njega.

"Potpuno je suludo i netočno da ja stojim iza ministra Marija Banožića. Radi se o vrsti patološke opsjednutosti, ne znam zašto me kontinuirano pokušava uvući u blato koristeći najvulgarnije uvrede na moj račun. Danas neću tako uzvraćati jer osim što je vrhovni komandant on (Milanović) je i vrhovni lažljivac, vrhovni čovjek koji vrijeđa sve ostale koji mu stoje na putu", kaže Jandroković.

Rekao je da se u toj disciplini s Milanovićem ne isplati takmičiti.

"U vrijeđanju i lažima Milanovića niko ne može da pobijedi", rekao je Jandroković.

Smatra, naveo je, da Milanovića nije briga ni za HV, ni za koronu, niti za Hrvate u BiH, već da je predsjednikova jedina briga on sam, koji, kako je rekao, ima naglašenu potrebu da ističe samog sebe, a sve su ovo instrumenti kako bi on naglasio vlastiti ego.

"Svi koji su impresionirani onim što on radi, neka budu svjesni da on to radi samo za sebe", kazao je Jandroković novinarima u Saboru.