Jandroković: Skup u Blajburgu će biti održan, Sabor pokrovitelj

ZAGREB - Predsjednik Hrvatskog sabora i generalni sekretar HDZ-a Gordan Jandroković izjavio je da će komemoracija na Blajburškom polju u Austriji ipak biti održana i da će Parlament biti pokrovitelj.

Uoči sjednice zagrebačkog HDZ-a, Jandroković je rekao da je glavni cilj da se održi komemoracija žrtvama, ubijenim na kraju Drugog svjetskog rata.

On je dodao da je o načinu održavanja komemoracije na Blajburgu više puta razgovarano i da se očekuje da će nakon završetka dijaloga između Hrvatske biskupske konferencije (HBK) i Austrijske biskupske konferencije biti utvrđena "ona procedura koja je moguća od strane HBK, dakle, da organizuju misu onakvu kakva je moguća, u dogovoru s austrijskom stranom".

Rimokatolička crkva u Koruškoj odbila je ranije ovog mjeseca molbu Hrvatske biskupske konferencije za održavanje ovogodišnje mise na Lojbaškom polju pored Blajburga zbog političke instrumentalizacije tog događaja, ali Jandroković kaže da se zabrana biskupije odnosi isključivo na biskupa, ali da misu može da drži sveštenik.

"Što će biti u idućim danima - to ćemo vidjeti. Hoće li biti misa, hoće li biti molitva, ali svakako će se održati komemoracija i Hrvatski sabor biće pokrovitelj te komemoracije na Blajburgu", rekao je Jandroković.

On je istakao da je cilj da se iskaže poštovanje onima koji su tamo ubijeni bez suda i presude.

"Apelujem na sve, kako one s lijeve strane koji negiraju uopšte taj zločin i koji bi najradije da te komemoracije ni nema, tako i na one koji se pozivaju da su na desnoj strani političkog spektra i koji bi tu željeli nekakve političke bodove, koji bi želeli da slave Nezavisnu državu Hrvatsku i ustaški režim, da to nije dobro, da to mi osuđujemo, ali želimo da održimo komemoraciju žrtvi", kazao je Jandroković.

Na pitanje da li je saglasan da se kod većine ubijenih radi o poraženoj ustaškoj vojsci, Jandroković je odgovorio kontrapitanjem:

"A mislite li vi da poražene vojnike treba ubijati bez suda?"

Svi zaslužuju da im se sudi, dodao je predsjednik Hrvatskog sabora.

"Ako su počinili teške zločine, onda za to treba i da odgovaraju, pa i najstrožim kaznama, ali ubiti nekoga bez suda je svakako zločin", rekao je Jandroković.

(Sputnjik)