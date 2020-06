Janković: Ne bih stao iza ideje da treba dopustiti zaražavanje mladih

BEOGRAD - Imunolog Srđa Janković kaže da se usporava prenošenje virusa korona u Novom Pazaru, da je situacija stabilizovana, ali još uvijek daleko od onoga što bi ljekari željeli da vide.

"Biće potrebno još napora da se vratimo u povoljan tok u kome smo bili. Mi smo u četvrtoj nedelji drugog naleta virusa korona. Po poznatim modelima možemo očekivati da jedan takav talas traje šest do osam nedelja. To je okvirno, a ako sprovedemo ove mere sigurno će trajati kraće i odneti manje života", rekao je Janković.

On je za TV Pink naglasio da se znalo da epidemija nije završena i da su se svi nadali da će Srbija doći u situaciju da nema zaraženih tokom ljeta.

"To se nije dogodilo. Virus je prisutan i ima potencijal da nam naudi još uvek. Lična odgovornost jeste osnov svega. Preporuke su sve vreme bile na snazi, sada ih pojačavamo jednom dozom zakonske obaveze i kontrolom. Pokazalo se da je to neophodno", naveo je on.

Obavezno nošenje maski u zatvorenom na snazi je od jutros u Beogradu, a Janković kaže da je preporuka za nošenje maski sve vrijeme bila na snazi, a da se sada pojačava jednom dozom zakonske obaveze i kontrolom.

Pojašnjava da je više mladih ljudi koji su zaraženi, da je rizik od komplikacija kod njih manji nego kod starijeg stanovništva, ali da svako može da ima Ahilovu petu, a da to i ne zna.

"Ne bih stao iza ideje da treba dopustiti zaražavanje mlađih grupa, gde rizik jeste manji procentualno, u ime sticanja kolektivnog imuniteta", rekao je Janković.

Upitan da prokomentariše izjavu svog kolege iz Kriznog štaba pulmologa Branislava Nestorovića "da je sada pravi trenutak da se zarazimo jer je virus slabiji", Janković kaže da on tako nešto ne bi mogao da predloži.

"Ne bih mogao da predložim da se svi namerno zaražavamo da bismo ranije stekli kolektivni imunitet jer ćemo tako razbuktati epidemiju. Kada razbuktimo epidemiju onda ćemo imati tačno ono zbog čega smo preventivne mere od početka sprovodili, a to je veći broj obolelih i preminulih i veće opterećenje zdravstvenog sistema", pojasnio je on.