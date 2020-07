Janković: Novi pik u Srbiji ove sedmice, moguće i najrestriktivnije mjere

BEOGRAD - Imunolog Srđa Janković rekao je da će novi pik epidemije virusa korona u Srbiji biti ove sedmice, te da su moguće i najrestriktivnije mjere, ako dosadašnje ne postignu cilj.

Janković je za TV "Prva" rekao da je opterećenje veliko, te da je problem što postoji potencijal da se epidemija pogorša, kao i da je ovo prelomni trenutak.

"Po većini predviđanja, to će biti za još nekoliko nedelja, ali, opet, zavisi od nas. Da su sledeće dve nedelje ključne to se stereotipno ponavlja, ali u tom razmaku možemo da vidimo da se okreće trend, da vidimo da li talas jenjava, ali popuštanje mora biti oprezno jer smo videli da se virus lako prenosi i može da dovede do novog razbuktavanja", ukazao je Janković.

Govoreći o novim mjerama, on je rekao da niko iz Kriznog štaba ne želi da one budu najrestriktivnije, ali da ni ta mogućnost nije u potpunosti isključena.

"Moramo ozbiljno da shvatimo ovaj trenutak. Nisu isključene restriktivne mere kada je ovakva situacija. Niko iz Kriznog štaba to ne želi. Svi želimo da ovim dosadašnjim merama dostignemo cilj, a ako to ne bude moguće, sigurno je da će biti i drugih mera, uključujući i najrestriktivnije", naglasio je Janković.

Kada je riječ o novom talasu koji se predviđa za jesen, Janković je istakao da iznenađenja ne manjkaju kada je riječ o ovom virusu.

"Razumno je očekivati da na jesen bude još veći udar. Ne znamo koliko će se razlikovati od ovog. Možda je ovo ono najgore, ali sa druge strane, koliko ćemo stražariti da se ova situacija ne ponovi, da li ćemo dozvoliti da dođe do novog talasa kao što smo dozvolili nakon prvog pika prvog talasa kada smo se zadovoljili preporukama - to samo od nas zavisi", objasnio je Janković.

Janković je, komentarišući predviđanja da se očekuje još šest ovakvih talasa, rekao da je potrebno spremati se za scenarije koji mogu da se dogode, ali da se ništa ne može tvrditi unaprijed.

"Takve prognoze i procene se zasnivaju na modelima koji se ozbiljno konstruišu. Međutim, takva viđenja su ograničene preciznosti. Mnoge okolnosti nisu uzete u obzir, mogu da promene sliku. To su kao uslovna predviđanja koja imaju verovatnoću da se dogode na osnovu nekih pokazatelja", pojasnio je Janković.