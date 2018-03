Janša: Cerarova ostavka je bježanje od odgovornosti

LJUBLJANA - Bivši slovenački premijer, poslanik i predsjednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša kaže da ne vjeruje da je motiv za ostavku premijera Mira Cerara ponavljanje referenduma.

"Jedna od stvari sigurno su otkrića komisije za nadzor budžeta. Bio sam više puta član te komisije i uprkos tome se ne sećam sednice koja bi donijela do tako šokantnih konstatacija. Saznalo se da se radilo u suprotnosti sa slovenačkim ustavom I zakonodavstvom, u suprotnosti s dva međunarodna sporazuma", rekao je Janša.

Prema njegovim riječima, jednostavno se plijeni, protivpravno uplaćuje slovenačka imovina, odnosna imovina najveće slovenačke banke - NLB-a, prenosi N1.

I to se, smatra on, događa praktično od početka mandata ove vlade, kaže on i dodaje da su vlada i državni vrh svo vreme bili obavješteni da je banka tražila zaštitu, ali da se ništa nije dogodilo.

Janša je rekao da je Cerarova vlada proglasila susjednu državu neprijteljem zbog neispunjavanja arbitraže, a istovremeno omogućavala da banka u državnom vlasništvu plaća milionske iznose zbog čeg sada banci prijeti milionska odšteta.

"Jako sumnjamo da je jedan od glavnih motiva za ovaj neobičan čin gospodina Cerara upravo beg od odgovornosti u ovoj stvari", rekao je Janša.

On je nekoliko puta rekao da je po njegovim saznanjima vlada Mira Cerara duže vreme raspolagala informacijama da hrvatska poreska uprava pleni imovinu i novac NLB-a, a da nisu ništa učinili.