Janša podržao Trampa: Bajden bi bio najslabiji predsjednik u istoriji

LJUBLJANA - Premijer Slovenije Janez Janša podržao je danas Donalda Trampa na predstojećim izborima u SAD, prenijela je STA.

Janšino ime je samo jedno u nizu stranih lidera koji su podržali Trampa u predizbornoj kampanji, a prije njega je to učinio predsjednik Brazila Žalir Bolsonaro i premijer Mađarske Viktor Orban.

"Poštujemo težak, tragičan život Džoa Bajdena i neka njegova politička dostignuća prethodnih godina. Međutim, ukoliko bi pobijedio, bio bi jedan od najslabijih predsjednika u istoriji. Svijetu očajnički treba jake Sjedinjene Države kao nikada dosad. Naprijed, pobijedi Donalde Trampe", napisao je Janez Janša na Twitteru.

We respect difficult, tragic personal life of @JoeBiden and some of his political achievements years ago. But today, if elected, he would be one of the weakest presidents in history. When a free world desperately needs STRONG #US as never before. Go, win, @realDonaldTrump