Janša pozvao Cerara na tajmaut u sporu sa Hrvatskom

LJUBLJANA - Nadati se da će Evropska komisija izvršiti pritisak na Hrvatsku da sprovede arbitražnu presudu o granici je pogrešno, rekao je bivši premijer Slovenije Janez Janša.

"Stavljati sve karte na ulogu Evropske komisije nije pravi put, štaviše to dugoročno može da dovede do još jedne medijacije, što smo već imali, a to bi išlo u prilog Hrvatskoj", rekao je Janša, prenosi Hina.

On je podsjetio na izjavu predsjednika Evropske komisije Žan Klod Junkera pred susret sa predsednikom Slovenije Borutom Pahorom u ponedjeljak u Briselu da čelnike zemalja članica EU spor Slovenije i Hrvatske ne zanima pretjerano, niti su upoznati sa problemom.

Janša je rekao da su u inostranstvu dobro primjetili različitosti koje u pristupu s Hrvatskom imaju slovenački premijer Miro Cerar i ministar spoljnih poslova Slovenije, Karl Erjavec, da oni u svojim izjavama nisu usklađeni i da bi zato Slovenija trebalo da uzme "tajmaut", kako bi se razmislilo kako postići napredak u sporu sa Hrvatskom, piše Hina.

Janša je, kako kaže, lično bio u kontaktu sa visokim zvaničnicima Hrvatske i ima nekoliko ideja kako da unapredi stvari, ali je premijer Cerar prijedloge odbio.

O detaljima ovih prijedloga, Janša nije želio da govori.

On smatra da je rješenje koje su o granici donijeli arbitri za Sloveniju loše i da je bio bolji tzv. sporazum Drnovšek - Račan, koji je Hrvatska takođe odbila da prihvati.