Janša već čestitao pobjedu Trampu

LJUBLJANA - Slovenački premijer Janez Janša čestitao je danas Donaldu Trampu "jasnu pobjedu" na predsjedničkim izborima u SAD.

Janša je prvi evropski lider koji je uputio čestitku Trampu.

"Prilično je jasno da je američki narod izabrao Donalda Trampa i Majkla Pensa na još četiri godine", napisao je Janša na Twitteru.

On je dodao da je Trampov trijumf sve veći što je više negiranja činjenica i odlaganja u vodećim medijima.

"Čestitke Republikanskoj stranci na snažnim rezultatima širom SAD", napisao je Janša.

