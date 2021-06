Jeo pljeskavicu, telefonirao i laktovima vozio autobus

Oko 250 vozača autobusa, većinom javnog gradskog prevoza u Beogradu, ovih dana će na kućnu adresu dobiti mandatne kazne zbog korišćenja mobilnih telefona tokom vožnje putnika.

Sve je dokumentovano snimcima sa javnih kamera koje su postavljene po gradu. Ima i pravih bisera kažu u MUP-u Srbije, kada na primjer vozač laktovima vozi jer u jednoj ruci drži telefon, a u drugoj pljeskavicu.

U prethodnih pet godina autobusi su učestvovali u 11.500 saobraćajnih udesa, poginulo je 146 ljudi, a 6.350 osoba je povređeno. Oko 70 odsto udesa desilo se na području Beograda i zato je ono najugroženije.

Veliki broj primjedbi građana, pa i video-snimci, učinili su da policija počne da kontroliše vozače gradskog prevoza u prijestonici Srbije. Aktivirane su nedavno postavljene kamere i rezultati su poražavajući.

"Pomoću video-nadzora dokumentovano je 250 prekršaja nepropisnog korišćenja telefona od strane vozača autobusa. Vozačima su u prethodnih nekoliko dana na kućne adrese dostavljeni prekršajni nalozi sa pozivom", kaže Boban Milinković iz Saobraćajne policije.

Turistički autobusi najčešće krše pravila o dužini vožnje pa se takvi vozači mogu isključiti iz saobraćaja, što je neprijatno za putnike.

Kontrola će biti još i biće pojačane, a neke od škola i institucija najavile su organizovani prevoz dece i đaka i za vrijeme raspusta. Sva vozila i vozači biće kontrolisani.

U 2019. godini bilo je 18.000 pregleda, a sada su spremne i nove patrole specijalno obučene za to.

"Agencija za bezbednost saobraćaja organizovala je obuku za kontrolu autobusa, kojom će biti obuhvaćeno još 400 saobraćajnih policajaca, tako da će Saobraćajna policija biti u mogućnosti da efikasno i brzo pregleda sve autobuse koji prevoze decu", kaže Milinković.

Za one koji se voze linijskim prevozom, upozorenje iz MUP-a: u svim autobusima koji imaju pojaseve putnici moraju biti vezani.

Ko to ne učini biće kažnjen, a ako neće da plati, to će morati da uradi prevoznik koji je prodao kartu i koji je dužan da upozori na to da je vezivanje obavezno.

(RTS)