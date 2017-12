Ji: Srbija da pokaže da podržava viziju EU, a ne Rusije

ATINA - Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD Hojt Brajan Ji izjavio je da SAD podržavaju napore Srbije da se pridruži EU, ali "savjetuje" Beograd da jasno stavi do znanja zemljama članicama da je 100 odsto posvećen pristupanju Uniji, a ne da je rastrzan bilo kakvim dilemama ili suprotstavljenim interesima.

"Ne tražimo od Srbije da prekine veze sa Rusijom ili bilo kojom drugom zemljom. Ipak, Rusija ima viziju Balkana koja je nesumnjivo drugačija od vizije EU (i naše). Srbija bi trebalo da pokaže i delima i rečima da podržava viziju EU, a ne rusku", rekao je Ji.

On je to kazao u danas objavljenom intervjuu za grčku agenciju ANA-MPA sa sjedištem u Solunu, odgovarajući na pitanje kakvu je poruku želio da pošalje kada je rekao da Beorgad ne može da sjedi na dve stolice.

Ji je ocjenio da pojedine akcije koje je, kako tvrdi, "Srbija preduzela u znak podrške ruskim destabilizujućim, agresivnim stavovima, uključujući nedavno glasanje protiv rezolucije UN o ruskoj okupaciji i pokušaju aneksije Krima, nisu u skladu sa politikom EU", prenosi ANA-MPA.

"To znači da oni nisu u skladu sa samim srpskim težnjama ka EU. SAD i njihovi evropski partneri podržavaju Srbiju, ne samo kroz razgovor, već i pružanjem pomoći, trgovinom i investicijama koje joj pomažu da postigne njen proklamovani cilj ka evropskim integracijama. Ovaj stav nije nov, niti je neka relikvija prethodne američke administracije, to je trenutna američka politika. I to je ista poruka koju je Srbija opet čula od Bele kuće i Stejt departmenta tokom nedavne posjete prvog potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Ivice Dačića", rekao je Ji.

Na pitanje da nezavisnost Kosova, koja je prije skoro 10 godina jednostrano proglašena, nije priznao određen broj zemalja i da su stanovnici Kosova i dalje među najsiromašnijima u Evropi, Ji je ocijenio da je Kosovo ostvarilo "impresivan napredak, od kada ima nezavisnost u izgradnji demokratskih, multietničkih institucija".

"Jasno je da zemlja i dalje ima mnogo posla pred sobom", ocjenio je Ji.

On je dodao da će SAD nastaviti da pomažu Kosovu da jača vladavinu prava, proširi svoju ekonomiju i bori se protiv korupcije.

"Vlada Kosova mora da ubrza reforme u ovim oblastima kako bi ojačala demokratske institucije i ekonomski rast. Kosovo bi, takođe, trebalo da ojača napore da normalizuje odnose sa Srbijom kako bi postiglo napredak ka evoatlanskim integracijama i na kraju zauzelo svoje mjesto na koje ima pravo na međunarodnoj sceni", poručio je Ji.