Joanikije: Crnogorski Ustav najviše kršio onaj ko je trebao da ga brani

BEOGRAD - Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije rekao je da je crnogorski Ustav najviše kršio onaj koji je trebao najviše da ga brani.

Mitropolit Joanikije, koji je ustoličen u manastiru na Cetinju uprkos nasilnim protestima crnogorskih "komita", koje je podržao crnogorski predsjednik Milo Đukanović, rekao je da je vodio računa samo o jednom, a to je da li oni koji ospravaju pravo Srpske pravoslavne crkve rade po zakonu.

"Ako je nekome stalo da se ustoličenje ne dogodi, da to ne bude u Cetinjskom manastiru, on to može da ospori sudskim putem. Ovo je zemlja u kojoj treba da se poštuju Ustav i zakon. Nažalost, onaj ko bi najviše trebalo da štiti Ustav, najviše ga je i kršio", rekao je mitropolit Joanikije u intervjuu koji će biti emitovan večeras u 20.00 časova na RTS-u.

Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije je u Cetinjskom manastiru ustoličen u nedjelju, 5. septembra, na liturgiji koju je služio NJegova svetost patrijarh srpski Porfirije.