Joanikije: Nije nam do svađe sa braćom

​PODGORICA - Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije rekao je da "ne želi svađe sa braćom" povodom ustoličenja na Cetinju i da Mitropolija ničim ne doprinosi daljem dizanju tenzija.

"Nije nam do svađe sa braćom, jer je to moj narod, iako oni mene ne priznaju.

Zbog toga smo, radi bratske ljubavi i sloge, da ničim ne doprinosimo daljem podizanju tenzija i bratskim sukobima, da učinimo sve da se to mirno obavi i da pošaljemo poruke mira", rekao je vladika Joanikije za sajt Mitropolije.

On je naglasio da su u Mitropoliji radi spuštanja tenzija i radi mira u kući prihvatili ograničenje da na ustoličenju na Cetinju u nedjelju, 5. septembra, bude samo sveštenstvo, gosti, Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije i gosti iz drugih pomjesnih crkava.

Mitropolit je rekao da će biti dosta gostujućih arhijereja iz Jerusalima, Moskve, Kijeva, Poljske, Albanije i Bugarske, uz manji broj vjernika kako bi suština ovog svetoga čina bila ispunjena i kako bi to bilo obavljeno svečano i lijepo.

"Ne želimo obračune, svađe, tuče, čerupanja ovdje pred Cetinjskim manastirom i to je naš stav. Ako neko hoće da se svađa, što kaže Sveti apostol Pavle: 'mi takvog običaja nemamo'", naveo je mitropolit Joanikije.

On je dodao da su u Mitropoliji analizirali sadašnju situaciju u Crnoj Gori i žele da doprinesu unutrašnjoj stabilnosti države i bratske sloge u narodu.

"Trebalo bi da svi oni koji poštuju Crkvu poslušaju glas svoje Crkve: da ne podižemo bratske tenzije i da se ne junačimo na braću. Junačićemo se, ne daj Bože, ako budemo napadnuti od neke strane sile, ali mi smo ovdje svi braća, treba da živimo zajedno, ima dovoljno prostora za sve i treba da svi imaju jednaka prava", rekao je vladika Joanikije.

On je dodao da je ovdje riječ "o jednoj zamjeni teza".

"Ako sam ja uzurpator, kao što me pojedini ovih dana predstavljaju, neka to gospoda dokažu na sudu. Mogu da idu i do međunarodnog suda i da, nekim zakonitim putem, uklone mene sa Cetinja, koji sam život svoj ugradio i u Cetinje i u Crnu Goru", naglasio je vladika Joanikije.

On je rekao da je njegov stav i u Crkvi, i u državi i što se tiče života da se vodi dijalog.

Mitropolit je istakao da je posjeta patrijarha Porfirija velika čast i da uvijek znači prisustvo vaseljenskog pravoslavlja.

"Posebno je radost što Njegova svetost prvi put dolazi u Crnu Goru kao patrijarh novoizabrani. To je za naš vjerujući pravoslavni narod u Crnoj Gori, bez obzira kako se ko izjašnjavao i politički opredjeljivao, veliki blagoslov", rekao je vladika Joanikije.

Prema njegovim riječima, patrijarh Porfirije dolazi da donese mir, nastavi djelo svojih prethodnika koji su svi posjećivali Crnu Goru i u volji i nevolji.