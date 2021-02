Joanikije: Vrijeme velikih promjena za Nikšić

NIKŠIĆ - Episkop budimljansko-nikšićki Joanikije sastao se sa premijerom Zdravkom Krivokapićem i predsjednikom parlamenta Aleksom Bečićem u Hramu Sv. Vasilija u Nikšiću, gde je ocijenio da je ovo vrijeme velikih promjena za taj grad, kojima se, kako je rekao, iskreno nada.

Joanikije je rekao da je narodu potrebna obnova dijaloga i povjerenja u svakom pogledu, kao i obnova hrama.

"Nadam se da će ova današnja posjeta biti dobar znak za preporod Nikšića i za svaki uspjeh naše vlasti u svemu što dobro čini i planira", naveo je juče Joanikije u razgovoru sa Krivokapićem i Bečićem.

"Treba da se trudimo i da radimo da sve bude na bolje. U ovoj godini se nadamo da ćemo obratiti pažnju i na ovaj sveti hram, koji je već malo oronuo. Zbog lošeg odnosa sa prethodnom vlašću došli smo u situaciju da se suočimo sa situacijom da je hram dosta zapušten", rekao je Joanikije.

Krivokapić je kazao da je Hram u Nikšiću hram njegovog djetinjstva.

"Ovaj hram je nastao kao potreba kralja Nikole da ukaže narodu na postojanje vjere, pa je pored njegovog dvorca nikao ovaj velelepni hram. Ako je on kao vladar ima takav odnos, treba da i ostali vladari imaju isti. Ovo je prilika da mi kao vlada preispitamo sve mogućnosti da sačuvamo hram. Jedan je od retkih hramova koji nije u posljednje vrijeme freskopisan. Nikšić to zaslužuje", dodao je on.

Krivokapić smatra da ih je episkop Joanikije sa pravom podsjetio na obaveze koje imaju.

Prema riječima Bečića, Nikšić je prelijep grad i da na manjem mjestu ne postoji toliko potencijala i bogastava.

"Potrebno je da se konačno okrenemo stvaranju novih vrijednosti koja znači opstanak djece i mladosti", poručio je Bečić, prenio je portal RTCG, pozivajući se na FOS media.