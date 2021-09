Joanikije: Ðukanoviću nije smetala podrška crkve

​PODGORICA - Predsjedniku Crne Gore Milu Ðukanoviću nije smetala podrška crkve i mnogo je puta razgovarao i tražio razgovor sa mitropolitom Amfilohijem, izjavio je mitropolit crnogrsko-primorski Joanikije.

U emisiji "Argumenti" na RTCG, on je sinoć rekao da crkva mora da se brani ako se politika na najgrublji način miješa u poslove crkve i vjere.

Mitropolit Joanikije je kazao da oko svih stvari gdje se pominju sukobi, prijetnje i slično, treba pitati predsjednika države Mila Ðukanovića, koji je po pitanju vjere i poslova crkve, već mnogo puta do sada prekšio Ustav Crne Gore i najgrublje se umiješao kao političar.

Na pitanje o odgovornosti povodom događaja koji su se na Cetinju desili uoči i tokom njegovog ustoličenja, mitropolit Joanike je kazao da bi volio da mu neko objasni u čemu je njegova odgovornost u onom lošem što se dogodilo.

"To nije bilo samo moje pravo. Nisam ja kriv što je to tako, mi smo učinili sve da ne dođe do bratskog krvoprolića i smanjili smo veoma taj svečani skup. Odustalo se od ustoličenja onakvog kakvo je trebalo da bude...", kazao je on.

Odgovarajući na pitanje zašto se ustoličenje nije organizovalo u Podgorici ili u nekom drugom gradu, mitropolit Joanikije je kazao da on nema pravo da ugrozi mitropoliju, a time bi vjera, odnosno pravoslavlje, bilo ugroženo, bila bi ugrožena Crna Gora

"Ako neko hoce da ospori Mitropoliju, Srpskoj crkvi kako god, to pravo da ustoliči mitropolita u Cetinjskom manastiru, neka to pokuša putem sudova, tužbi, procedura... Bolje je da uvijek pođemo od prava, posebno kada su konfklikti u pitanju. Lako ćemo utvrditi ko je kriv", rekao je mitropolit Joanikije.

Joanikije kaže i da bi nastao haos u cijeloj Crnoj Gori da je ustoličenje upriličeno na nekom drugom mjestu.

"Ako je jedan kontinuitet jasan, i istorjski i pravni i imovinski, to je kontinuitet MCP, koja neprestano fukcioniše 800 godina, naravno pod različitim nazivima. To je zlatna nit i po čemu se ona u svakom pogledu prepoznaje. Da ja sada pod pritiskom vlasti ugrozim to, odustajući od prava crkve, bio bih ja kriv. Nemam pravo ne to", poručio je on.

Mitropolit Joanikije je kazao da ne može da zaboravi Ðukanoviću ono što je uradio na štetu SPC i MCP.

"Poštujem i državu i predsjednika i vlasti, i ne bih želio da se miješam u politiku, ako se politika grubo miješa u crkvu i vjeru, tamo gdje joj nije mjesto. Zastupam strogo poštovanje načela, nikakav problem ako ima nade da se spuste tenzije da se svako bavi svojim poslom. Sve vrijeme se bavi crkvom, da smo mi ovdje ruska instalacija, dio ruskog imperijalizma, velikosprksog nacionalizma, to što govori nema veze sa istinom. Mi nismo instalacija nikakve politike, već institucija koju je ustanovio gospod Isus Hristos, a u organizacionom smislu Sveti Sava", naveo je on.

Mitropoliti Joanikije je kazao i da Ðukanović nikada nije tražio da se vide.

Na pitanje o kaononski nepriznatoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, on je istakao da poštuju pravo svih da se udruže i stvaraju vjerska udruženja.

"Može svako da veruje u šta hoće i da ne vjeruje, mi to poštujemo. Što se tiče CPC, ona nigdje nije registrovana u crkvi. Ona je registrovana pri državi. Ne postoji nijedna kanonska pravoslavna crkva koja je priznaje, ne postoji nijedan kakonski hram u kojem oni mogu da služe. Šta mi ima tu da pričamo. Poštujem njihovu slobodu, oni imaju pravo i da se mole, ako se mole i da grade hramove, primaju donacije, bave humanitarnim radom, ali nemaju pravo da posežu za nečim što nije njihovo", naveo je mitropolit Joanikije.

On je rekao da SPC nema nikakav problem sa CPC dok se ona bavi svojim poslom u svom djelokrugu.

"Kada hoće da uzurpira ono što nije njeno, to i narod vrlo brzo registruje. I ta organizacija je mnogo puta poslužila za nižu politčku upotrebu, ne onu pravu, nego kvazi. Gdje su njeni vijernici, to je mali broj Cetinjana, da ih pitamo gdje su kršteni. Mogu da se krste koliko god hoće, niko im to ne brani, imaju svu slobodu ovog svijeta. Imaju slobodu sve dok ne ugrožavaju prava drugoga", naglasio je mitropolit Joanikije.