Jojić: Insistiranje Haga osveta, namještaljka i pravdanje brombarodovanja SRJ

BEOGRAD - Bivši savezni ministar pravde Petar Jojić ocijenio je danas da pritisci na Srbiju i insisitranje Haga na njegovom izručenju kao i Vjerice Radete, predstavljaju i osvetu i namještaljku i pravdanje brombarodovanja SRJ.

Na komentare pojedinaca da bi on i Radeta, zbog kojih je Srbija optužena za nesaradnju sa Mehanizmom, trebalo sami da odu u Hag, Jojić kaže da su takve izjave smiješne i da o tome ni ne razmišljaju.

Tom dijelu javnosti poručuje da "ako su hrabri, sami odu i trunu u kazamatu", a da su oni spremni, ako razlog postoji, da odgovaraju pred domaćim institucijama.

"Ako sam nešto učinio priotiv zakona priznajem moj sud, sud Srbije i pred tim sudom mogu da odgovaram", rekao je Jojić i podsjetio da su i on i Radeta u cilju odbrane Šešelja razgovarali sa svjedocima i da je to bilo legitimno i legalno u skladu za zakonom i međunarodnim pravom.

Jojić takođe navodi da je sve to osveta i njemu i Radeti i Šešelju i Srbij zbog toga što najavljuju reviziju postupka protiv lidera radikala.

"Ovo što se sada pokreće je pritisak i osveta prema meni i zbog toga što kao ministar nisam želeo da isporučujem naše državljane u Hag jer je taj sud na najgrublji mogući način, koristeći silu, prekršio međunarodno pravo i u slučaju Vojislava Šešelja, koji je bez rešenja o određivanju pritvora proveo u zatvoru punih 12 godina", rekao je Jojić.

Prema njegovim riječima, sve to je i namještaljka zato što su se on i Radeta i Srbija usudili da govore o zločinima i SAD i muslimana i Hrvata i Albanaca, da niko nije odgovarao za zločine nad Srbima, za to što su im "sjekli glave i igrali fudbal sa njima" .

"Taj sud ne interesuje slučaj Ramuša Haradinaja, ni to da je u njegovom postupku prethodilo ubijanje više od 30 svedoka, ni zločini Nasera Orića koji je sa jedinicama u Podrinju pobio više od 3.000 Srba i zapalio i opljačkao više od 60 sela", rekao je Jojić i dodao da ih ne interesuje ni Oluja, što je, kako naglašava "čist genocid", ni to što su oslobođeni Ante Gotovina i drugi zločinci.

Jojić je podsjetio da je Viši sud donio odluku da on i Radeta ne mogu biti izurčeni zbog nepoštovanja suda.

Srbija zato, kako kaže, ne može da pobije odluku svog suda da bi je podredila odluci nekog trećeg suda.

"Ako neko traži da poštujemo međunarodno pravo, te države su dužne da poštuju naš suverenitet i naše sudove i odluke", rekao je on i naglasio da on i Radeta nisu prekršili zakon.

"Uzimali smo izjave od stotine svedoka po legalnim propisima i naše države i međunarodnog prava a Nataša Kandić je našla dva koji navode kako im je prećeno. Radi se samo o dva svedoka, a kada se kaže vršili uticaj na svedoke to može izgledati kao hiljadu", rekao je Jojić.