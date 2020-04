Još četiri osobe preminule od virusa korona u Srbiji, 445 novih slučajeva

BEOGRAD - Prema podacima od 15 sati, u Srbiji je za 24 sata umrlo četvoro ljudi, ukupno 103. Preminulo je tri muškarca i jedna žena.

U Srbiji je hospitalizovano 3.511 pacijenata, na respiratoru nalazi se 128 osoba.

U proteklom danu tesitrano je 3.194 osoba od kojih je 445 pozitivno. Dosad je ukupno testirano 29.472 ljudi.

Broj izliječenih je 443.

"Kapaciteti na jugu Srbije su spremni da prime sve naše građane koji imaju sumnju i dijagnostifikovan Covid-19. Klinički centar će primiti srednje teške i teške, sa lakom slikom se smeštaju u privremene bolnice. Nije mi najjasnije zašto neko tvrdi da nema mesta ili nije primljen, mi takvih pritužbi nismo imali", rekao je dr Branislav Tiodorović.

O situaciji u Blacu rekao je da je pod kontrolom.

"Nikakvog protesta nije bilo u Blacu. To je teška situacija u Trbunju, gde su smešteni pacijenti sa posebnim potrebama, i bez kovida. Imamo 27 potvrđenih radnika testiranih. Situacija je tamo u 24 h praćenju. Imamo jednu situaciju sa pacijentima koja nas tera da ponovimo kontrolne testove. To se dešava, n etreba biti iznenađen. Svuda gde postoji sumnja u procedure, da li smo sve dobro uradili i slično, to se uvek provera", istakao je Tiodorović.

(B92)