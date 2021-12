Još jedan potres kod Petrinje

ZAGREB - Područje Banije, 14 kilometara zapadno od Petrinje, jutros je pogodio još jedan u nizu zemljotresa od kraja prošle godine.

Magnituda potresa je bila 2,8 prema Rihteru, a intenzitet u epicentru III-IV stepena EMS-ove skale.

Potres je registrovala Seizmološke služba Hrvatske i sajt EMS-a.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M2.7 in Croatia 53 min ago pic.twitter.com/QJHunGL3dp